Ще від початку повномасштабного вторгнення тривали дискусії про необхідність закрити небо над Україною. Нещодавно це питання порушили більш активно. У країнах НАТО заговорили про необхідність створення безпольотної зони над західними областями України.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів у етері 24 Каналу, що така ініціатива, на його думку, поки зовсім не реалістична. Складно уявити, як польська армія, яка збила 4 із 19 дронів над своїми територіями, може створити безпольотну зону над українськими, якщо нашим військовим вдається щоночі знешкоджувати сотні безпілотників.

Як НАТО може захистити небо над Україною?

Михайло Самусь зазначив, що найбільш реалістичним є те, якщо Польща долучить свої військові можливості до українських. Наприклад, розповсюдить дію власних Patriot на територію України, зокрема у західних регіонах.

Однак, за його словами, найефективніше нашу територію можуть захищати наші Сили оборони, а військові потужності інших держав можуть стати лише додатком.

Як варіант, Захід передаватиме лише свої системи Patriot Україні, адже багато європейських лідерів, наприклад, Польщі та Німеччини відмовились відправляти свої війська на територію України для її захисту.

Тому українські Повітряні сили можуть взяти їх в оренду і використовувати, щоб відбивати атаки Росії. Це найбільш ймовірний варіант, адже усувається політичний аспект, але Польща може відмовитись і від цього, сказавши про власні загрози з боку Білорусії та Калінінградської області,

– зауважив військовий аналітик.

Крім того, є варіант, щоб держави-партнери України відправляли на оборону нашого неба свою авіацію. Однак це нелегко, адже потребує підготовки підрозділів збройних сил тих країн, які погодяться на це.

Я думаю, Польща не братиму в цьому участь. Можливо, будуть інші країни – Данія чи Швеція. Це теоретично можливо, але ж ми не будемо використовувати F-35, як поляки нідерландські винищувачі, щоб збивати "Шахеди",

– сказав Самусь.

Україні потрібне посилення "Іскандерами" або інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. Це більш практично та ефективно.

Розвиток дронових технологій може стати універсальним засобом протиповітряної оборони для великої кількості ворожих цілей. Саме в такій роботі, за словами військового аналітика, була б доречна участь країн НАТО.

Що відомо про оборону неба над Україною?