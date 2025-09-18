Еще с начала полномасштабного вторжения продолжались дискуссии о необходимости закрыть небо над Украиной. Недавно этот вопрос подняли более активно. В странах НАТО заговорили о необходимости создания бесполетной зоны над западными областями Украины.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал в эфире 24 Канала, что такая инициатива, по его мнению, пока совсем не реалистична. Сложно представить, как польская армия, которая сбила 4 из 19 дронов над своими территориями, может создать бесполетную зону над украинскими, если нашим военным удается каждую ночь обезвреживать сотни беспилотников.

Как НАТО может защитить небо над Украиной?

Михаил Самусь отметил, что наиболее реалистичным является то, если Польша приобщит свои военные возможности к украинским. Например, распространит действие собственных Patriot на территорию Украины, в частности в западных регионах.

Однако, по его словам, эффективнее всего нашу территорию могут защищать наши Силы обороны, а военные мощности других государств могут стать лишь дополнением.

Как вариант, Запад будет передавать только свои системы Patriot Украине, ведь многие европейские лидеры, например, Польши и Германии отказались отправлять свои войска на территорию Украины для ее защиты.

Поэтому украинские Воздушные силы могут взять их в аренду и использовать, чтобы отражать атаки России. Это наиболее вероятный вариант, ведь устраняется политический аспект, но Польша может отказаться и от этого, сказав о собственных угрозах со стороны Белоруссии и Калининградской области,

– отметил военный аналитик.

Кроме того, есть вариант, чтобы государства-партнеры Украины отправляли на оборону нашего неба свою авиацию. Однако это нелегко, ведь требует подготовки подразделений вооруженных сил тех стран, которые согласятся на это.

Я думаю, Польша не будет принимать в этом участие. Возможно, будут другие страны – Дания или Швеция. Это теоретически возможно, но мы не будем использовать F-35, как поляки нидерландские истребители, чтобы сбивать "Шахеды",

– сказал Самусь.

Украине нужно усиление "Искандерами" или инвестиции в производство дронов-перехватчиков. Это более практично и эффективно.

Развитие дроновых технологий может стать универсальным средством противовоздушной обороны для большого количества вражеских целей. Именно в такой работе, по словам военного аналитика, было бы уместно участие стран НАТО.

Что известно об обороне неба над Украиной?