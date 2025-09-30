Союзники переймаються, – військовий пояснив, чи справді НАТО закриє небо над Україною
- НАТО розглядає можливість закрити небо над частиною України, починаючи із Заходу, з подальшим поширенням угоди на Київ.
- Це можливий варіант, адже останнім часом російські дрони й літаки порушують повітряний простір країн Альянсу.
З'явилася інформація, що НАТО нібито розглядає можливість закрити небо над частиною України. Спершу мовиться про Захід, а потім дію угоди можуть поширити на Київ.
До такого рішення справді можуть дійти. Як зауважив 24 Каналу військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, антидронова боротьба – це новий напрямок, яких хвилює наших європейських партнерів.
Читайте також Можуть бути вже до кінця року: Німеччина передає Україні ще кілька систем Patriot
Чи може Захід закрити небо?
Наразі немає універсальних рецептів для захисту неба від російських безпілотників. Зрозуміло, що такі ефективні засоби, як системи Patriot чи винищувачі F-16 ніхто не використовуватиме проти дронів.
"Дрони-обманки" дешеві, їх багато. Проти них мають працювати дрони-перехоплювачі, маленькі літаки. Україна постійно придумує щось нове. Йде вливання коштів у виробництво. Якщо буде спільне фінансування з Європою, тоді вдасться знайти рішення ще швидше.
Звісно, що наші союзники переймаються тим, щоб закрити небо, щоб до них нічого не долітало. Це дуже добре, бо навіть, якщо ми закриваємо небо над заходом України, то у нас звільняється ППО, щоб прикрити центр, прифронтову територію,
– наголосив військовий.
Територія України досить велика, щоб повноцінно закрити її тими засобами ППО, які у нас є. Але з іншого боку Росія ще більша. Там розміщено величезну кількість цілей, які країна-агресорка ніяк не зможе захистити.
Варто розуміти, що ракета Patriot надто дорога, щоб збивати нею маленький дрон. Загалом це протиракетна система. Боротися з безпілотниками мають дрони-перехоплювачі, зенітні установки, мобільні вогневі групи, маленькі літаки, які збиватимуть їх з кулемета.
Кирило Сазонов підкреслив, що будь-яка армія не готувалася для протидронової оборони. Адже такого засобу ураження ще кілька років тому навіть ніхто не розглядав.
Як Захід готується до закриття неба?
Нідерланди розмістять додаткові ППО й засоби для боротьби з дронами у Польщі. Рішення набуде чинності уже з 1 грудня 2025 року. Також до Польщі прибудуть нідерландські військові.
НАТО готується збивати ворожі літаки, які порушуватимуть повітряний простір. Для цього Альянс перегляне правила ведення боїв на східному фланзі. Крім цього, посилять безпеку у Балтійському морі.
Володимир Зеленський запропонував нашим союзникам створити спільний щит проти російських атак. Президент наголосив, що Україна стримує ворожі дрони та ракети, тому може ділитися досвідом з партнерами.