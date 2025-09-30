З'явилася інформація, що НАТО нібито розглядає можливість закрити небо над частиною України. Спершу мовиться про Захід, а потім дію угоди можуть поширити на Київ.

До такого рішення справді можуть дійти. Як зауважив 24 Каналу військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, антидронова боротьба – це новий напрямок, яких хвилює наших європейських партнерів.

Чи може Захід закрити небо?

Наразі немає універсальних рецептів для захисту неба від російських безпілотників. Зрозуміло, що такі ефективні засоби, як системи Patriot чи винищувачі F-16 ніхто не використовуватиме проти дронів.

"Дрони-обманки" дешеві, їх багато. Проти них мають працювати дрони-перехоплювачі, маленькі літаки. Україна постійно придумує щось нове. Йде вливання коштів у виробництво. Якщо буде спільне фінансування з Європою, тоді вдасться знайти рішення ще швидше.

Звісно, що наші союзники переймаються тим, щоб закрити небо, щоб до них нічого не долітало. Це дуже добре, бо навіть, якщо ми закриваємо небо над заходом України, то у нас звільняється ППО, щоб прикрити центр, прифронтову територію,

– наголосив військовий.

Територія України досить велика, щоб повноцінно закрити її тими засобами ППО, які у нас є. Але з іншого боку Росія ще більша. Там розміщено величезну кількість цілей, які країна-агресорка ніяк не зможе захистити.

Варто розуміти, що ракета Patriot надто дорога, щоб збивати нею маленький дрон. Загалом це протиракетна система. Боротися з безпілотниками мають дрони-перехоплювачі, зенітні установки, мобільні вогневі групи, маленькі літаки, які збиватимуть їх з кулемета.

Кирило Сазонов підкреслив, що будь-яка армія не готувалася для протидронової оборони. Адже такого засобу ураження ще кілька років тому навіть ніхто не розглядав.

Як Захід готується до закриття неба?