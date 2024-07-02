"Захистити від Трампа": НАТО шукає шляхи продовження надання військової допомоги Україні

НАТО розробляє заходи, спрямовані на збереження і посилення довгострокової підтримки України на випадок можливої перемоги на виборах США Дональда Трампа.

Розглядають можливе відрядження до Києва високопоставленого чиновника і створення в Німеччині нового командування для координації військової допомоги і навчання українських військ. Про ці кроки буде оголошено на саміті у Вашингтоні наступного тижня

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Чому напрацьовують новий план

Зазначають, що ці ходи мають на меті підтримати перспективи України приєднатися до Альянсу, не пропонуючи їй членства.

"Вони відбуваються на тлі сплеску підтримки правих політичних сил в Європі і зростальної ймовірності того, що колишній президент Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і зменшити американську підтримку України", – ідеться у статті.

Буде створено також нове командування у Вісбадені, Німеччина, для координації надання військової техніки Києву і підготовки українських військ.

Імовірність впровадження програми

Операція "НАТО – безпекова допомога і тренування для України" буде укомплектована 700 військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу.

План розробляли декілька місяців, але він набув більшої актуальності після слабкого виступу президента Джо Байдена під час дебатів з Трампом минулого тижня.

Причина змін в тому, щоб захистити зусилля з надання допомоги Україні від Трампа. Замість того, щоб Вашингтон відповідав за управління навчанням і допомогою, НАТО буде відповідати за це. Тому навіть якщо США скоротять або припинять підтримку цих зусиль, вони не будуть нівельовані,

– цитує видання Іво Даалдера, який був послом США в НАТО.

Обговорення військової допомоги Україні

Довідково. У саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, будуть висвітлені українські ініціативи, участь у заході візьмуть усі лідери альянсу.

Сподіваються, що на саміті також вдасться досягнути домовленостей про щорічні фінансові зобов'язання щодо військової підтримки України. При цьому, умови все ще обговорюються. Попередньо були дискусії між членами Альянсу щодо об'ємів допомоги приблизно у 40 мільярдів доларів на рік і збільшення внеску багатьох країн. Втім, США, ймовірно, і надалі залишатимуться головним донором.