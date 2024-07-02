"Защитить от Трампа": НАТО ищет пути продолжения предоставления военной помощи Украине
Источник:The Wall Street Journal
НАТО разрабатывает меры, направленные на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины на случай возможной победы на выборах США Дональда Трампа.
Рассматривают возможную командировку в Киев высокопоставленного чиновника и создание в Германии нового командования для координации военной помощи и обучения украинских войск. Об этих шагах будет объявлено на саммите в Вашинготоне на следующей неделе
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Почему нарабатывают новый план
Отмечают, что эти шествия имеют целью поддержать перспективы Украины присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства.
"Они происходят на фоне всплеска поддержки правых политических сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины", – говорится в статье.
Будет создано также новое командование в Висбадене, Германия, для координации предоставления военной техники Киеву и подготовки украинских войск.Операция "НАТО – помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины" планируют укомплектовать 700 военнослужащими из 32 стран-членов Альянса.
Вероятность внедрения программы
План разрабатывали несколько месяцев, но он приобрел большую актуальность после слабого выступления президента Джо Байдена во время дебатов с Трампом на прошлой неделе.
Причина изменений в том, чтобы защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того, чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, НАТО будет отвечать за это. Поэтому даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не будут нивелированы,
– цитирует издание Иво Даалдера, который был послом США в НАТО.
Обсуждение военной помощи Украине
Надеются, что на саммите также удастся достичь договоренностей о ежегодных финансовых обязательствах по военной поддержке Украины. При этом, условия все еще обсуждаются. Предварительно были дискуссии между членами Альянса относительно объемов помощи примерно в 40 миллиардов долларов в год и увеличения вклада многих стран. Впрочем, США, вероятно, и в дальнейшем будут оставаться главным донором.