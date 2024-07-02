Рассматривают возможную командировку в Киев высокопоставленного чиновника и создание в Германии нового командования для координации военной помощи и обучения украинских войск. Об этих шагах будет объявлено на саммите в Вашинготоне на следующей неделе

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Почему нарабатывают новый план

Отмечают, что эти шествия имеют целью поддержать перспективы Украины присоединиться к Альянсу, не предлагая ей членства.

"Они происходят на фоне всплеска поддержки правых политических сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины", – говорится в статье.

Будет создано также новое командование в Висбадене, Германия, для координации предоставления военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

Операция "НАТО – помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины" планируют укомплектовать 700 военнослужащими из 32 стран-членов Альянса.

Вероятность внедрения программы

План разрабатывали несколько месяцев, но он приобрел большую актуальность после слабого выступления президента Джо Байдена во время дебатов с Трампом на прошлой неделе.

Причина изменений в том, чтобы защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того, чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, НАТО будет отвечать за это. Поэтому даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не будут нивелированы,

– цитирует издание Иво Даалдера, который был послом США в НАТО.

Справочно. В саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне, будут освещены украинские инициативы, участие в мероприятии примут все лидеры альянса.

Обсуждение военной помощи Украине

Надеются, что на саммите также удастся достичь договоренностей о ежегодных финансовых обязательствах по военной поддержке Украины. При этом, условия все еще обсуждаются. Предварительно были дискуссии между членами Альянса относительно объемов помощи примерно в 40 миллиардов долларов в год и увеличения вклада многих стран. Впрочем, США, вероятно, и в дальнейшем будут оставаться главным донором.