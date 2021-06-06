Білорусь стає все більш залежною, – НАТО про зближення Путіна та Лукашенка

У Північноатлантичному Альянсі звернулись до російського лідера Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Їх застерегли від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

В Альянсі стурбовані через тісну взаємодію Путіна та Лукашенка. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Білорусь стає "все більш і більш залежною", – Столтенберг

Генсек зазначив, що НАТО уважно стежить за тим, що відбувається у Білорусі. Тому Альянс готовий стати на захист союзників при будь-яких загрозах, якщо такі будуть виходити з Мінська та Москви. Щодо захисту мовиться про Литву, Латвію та Польщу, які межують з Білоруссю.

Союзники серйозно стурбовані більш тісною співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці. Раніше Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав як Україна, Грузія і Молдова,

– наголосив Столтенберг.

Він додав, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії. Через це угоду про партнерство з Мінськом значно скоротили. Надалі її теж переглядатимуть.

У НАТО стурбовані через співпрацю Росії та Китаю

Крім того, Столтенберг звернув увагу на політичне та військове співробітництво Росії і Китаю, що поглиблюється. Генсек назвав це "серйозним викликом".

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