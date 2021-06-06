Беларусь становится все более зависимой, – НАТО о сближении Путина и Лукашенко

В Североатлантическом альянсе обратились к российскому лидеру Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Их предостерегли от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

В Альянсе обеспокоены из-за тесного взаимодействия Путина и Лукашенко. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Беларусь становится" все более и более зависимой", – Столтенберг

Генсек отметил, что НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. Поэтому Альянс готов стать на защиту союзников при любых угрозах, если таковые будут исходить из Минска и Москвы. Относительно защиты говорится о Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.

Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Ранее Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств как Украина, Грузия и Молдова,

– подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России. Через это соглашение о партнерстве с Минском значительно сократили. В дальнейшем ее тоже будут пересматривать.

В НАТО обеспокоены из-за сотрудничества России и Китая

Кроме того, Столтенберг обратил внимание на политическое и военное сотрудничество России и Китая углубляется. Генсек назвал это "серьезным вызовом".

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