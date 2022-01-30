У НАТО вкотре наголосили, що не введуть свої війська в Україну, якщо Росія нападе
Джерело:BBC
Єнс Столтенберг вчергове заявив, що НАТО не воюватиме за Україну проти Росії. Однак держави-члени Альянсу надають ЗСУ зброю.
Колективна оборона не поширюється на партнерів, – Столтенберг
Генсек НАТО зауважив, що Альянс "робить багато речей", щоб допомогти Україні протистояти Росії. Мовиться про посилення можливостей Збройних сил для захисту.
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Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну-члена розповсюджується лише на країни, що входять в НАТО, а не є близькими партнерами блоку,
– пояснив політик.
Він підкреслив, що НАТО модернізовує системи оборони України й надає озброєння. У приклад Столтенберг навів передачу Великою Британією новітніх протитанкових ракетних комплексів.
Також Альянс надсилає сигнали Росії, що у випадку застосування збройної агресії проти України, Москві загрожують санкції.
Генсек підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку". Тому країни мають працювати над політичним вирішенням.
Що відомо про постачання зброї Україні:
- Раніше Столтенберг зауважив, що країни-члени НАТО не єдині у питанні надання Україні зброї.
- Так, Німеччина навідріз відмовляється постачати нашим Збройним силам оборонне озброєння. У виправдання Берлін вирішив надати Україні 5 тисяч касок.
- Водночас Канада пообіцяла відправити нелетальну зброю. Крім того, в нашу країну прибудуть ще 60 канадських військових, аби тренувати ЗСУ.
- США направили Україні вже чотири борти з військовою допомогою, а в Пентагоні запевнили, що на цьому не зупиняться.
- У Польщі казали, що "не публічні" у питанні надання зброї Києву. Згодом наш міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не отримувала військову допомогу від Варшави.
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