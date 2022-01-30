В НАТО в очередной раз подчеркнули, что не введут свои войска в Украину, если Россия нападет
Источник:BBC
Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО не будет воевать за Украину против России. Однако государства-члены Альянса предоставляют ВСУ оружие.
Коллективная оборона не распространяется на партнеров, – Столтенберг
Генсек НАТО отметил, что Альянс "делает много вещей", чтобы помочь Украине противостоять России. Речь идет об усилении возможностей Вооруженных сил для защиты.
К теме Кулеба посоветовал Путину заботиться о собственном народе, а не тратить миллионы на войны
Украина не является членом НАТО, поэтому стопроцентно, что правило о коллективной обороне при нападении на страну-члена распространяется только на страны, входящие в НАТО, а не являются близкими партнерами блока,
– пояснил политик.
Он подчеркнул, что НАТО модернизирует системы обороны Украины и предоставляет вооружение. В пример Столтенберг привел передачу Великобританией новейших противотанковых ракетных комплексов.
Также Альянс посылает сигналы России, что в случае применения вооруженной агрессии против Украины, Москве грозят санкции.
Генсек подчеркнул, что ситуация представляет "реальную опасность". Поэтому страны должны работать над политическим решением.
Что известно о поставках оружия Украине:
- Ранее Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО не едины в вопросе предоставления Украине оружия.
- Так, Германия наотрез отказывается поставлять нашим Вооруженным силам оборонительное вооружение. В оправдание Берлин решил предоставить Украине 5 тысяч касок.
- В то же время Канада пообещала отправить нелетальное оружие. Кроме того, в нашу страну прибудут еще 60 канадских военных, чтобы тренировать ВСУ.
- США направили Украине уже четыре борта с военной помощью, а в Пентагоне заверили, что на этом не остановятся.
- В Польше говорили, что "не публичны" в вопросе предоставления оружия Киеву. Впоследствии наш министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не получала военную помощь от Варшавы.
Это может вас заинтересовать – какие страны НАТО поддерживают Украину: видео