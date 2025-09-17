Навальна заявила, що дві лабораторії підтвердили отруєння її чоловіка у колонії Росії
- Дві іноземні лабораторії підтвердили, що Олексій Навальний був отруєний у колонії в Росії.
- Юлія Навальна закликала ці лабораторії опублікувати результати досліджень, проте не назвала країни, де вони проводилися.
Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна повідомила, що дві іноземні лабораторії двох країн назвали одну і ту ж причину смерті її чоловіка в колонії. Йдеться про отруєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії Навальної у телеграмі.
Яка причина смерті Навального?
Юлія Навальна розповіла, що у 2024 році їй вдалося отримати, переправити за кордон і передати лабораторії біологічні матеріали її чоловіка. Кілька місяців тому з'явилися результати.
Вже дві лабораторії двох країн незалежно одна від одної дійшли висновку, що Олексія було отруєно,
– вказала вона.
Навальна зазначила, що не знає, що робити далі, адже громадянин Росії був вбитий на території Росії. Вся доказова база теж знаходиться там. Отже, ніяких підстав порушувати кримінальну справу у західних країн немає.
Навальна натякнула на те, що результати можуть не публікувати з "політичних міркувань", а хто саме забороняє їх публікувати, Навальна не вказує.
Опозиціонерка закликала лабораторії, які дійшли висновку про те, що Навального отруїли, опублікувати результати досліджень і вказати, яку саме отруту було використано. Водночас вона не назвала країни, у лабораторіях яких були проведені ці дослідження.
Що відомо про смерть Навального?
Олексій Навальний помер у колонії "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року.
Довгий час родичам матері політика не показували тіло і не говорили, де той знаходиться. Зрештою Навального поховали у Москві аж 1 березня.
Опозиційні ЗМІ пишуть, що Олексія Навального могли поступово труїти у колонії. Причетний до цього голова слідчого комітету Алєксандр Бастрикін, який мав особисті конфлікти з політиків й відкрито ворогував з ним.
У російських документах офіційною причиною смерті опозиціонера значиться "комбіноване захворювання". Під час розтину Навального у нього нібито знайшли цілий "букет" хронічних хвороб – від панкреатиту до гриж. Водночас жодної згадки про відрив тромба, який довгий час був головною версією, у документах немає.
Цікаво, Олексій Навальний мав стати частиною великого обміну з Заходом. Його хотіли обміняти на офіцера ФСБ Красікова, якого у Німеччині засудили до довічного. Втім опозиціонера вбили за кілька днів до звільнення.