Навальная заявила, что две лаборатории подтвердили отравление ее мужа в колонии России
- Две иностранные лаборатории подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен в колонии в России.
- Юлия Навальная призвала эти лаборатории опубликовать результаты исследований, однако не назвала страны, где они проводились.
Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная сообщила, что две иностранные лаборатории двух стран назвали одну и ту же причину смерти ее мужа в колонии. Речь идет об отравлении.
Какова причина смерти Навального?
Юлия Навальная рассказала, что в 2024 году ей удалось получить, переправить за границу и передать лаборатории биологические материалы ее мужа. Несколько месяцев назад появились результаты.
Уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен,
– указала она.
Навальная отметила, что не знает, что делать дальше, ведь гражданин России был убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Следовательно, никаких оснований возбуждать уголовное дело у западных стран нет.
Навальная намекнула на то, что результаты могут не публиковать по "политическим соображениям", а кто именно запрещает их публиковать, Навальная не указывает.
Оппозиционерка призвала лаборатории, которые пришли к выводу о том, что Навального отравили, опубликовать результаты исследований и указать, какой именно яд был использован. В то же время она не назвала страны, в лабораториях которых были проведены эти исследования.
Что известно о смерти Навального?
Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года.
Долгое время родственникам матери политика не показывали тело и не говорили, где тот находится. В конце концов Навального похоронили в Москве только 1 марта.
Оппозиционные СМИ пишут, что Алексея Навального могли постепенно травить в колонии. Причастен к этому глава следственного комитета Александр Бастрыкин, который имел личные конфликты с политиком и открыто враждовал с ним.
В российских документах официальной причиной смерти оппозиционера значится "комбинированное заболевание". При вскрытии Навального у него якобы нашли целый "букет" хронических болезней – от панкреатита до грыж. В то же время ни одного упоминания об отрыве тромба, который долгое время был главной версией, в документах нет.
Интересно, Алексей Навальный должен был стать частью большого обмена с Западом. Его хотели обменять на офицера ФСБ Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному. Впрочем оппозиционера убили за несколько дней до освобождения.