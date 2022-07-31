Чи наважиться ООН викинути росію з системи: політолог оцінив шанси

Базові налаштування в ООН – говорити, підтримувати контакти та намагатися відвернути незворотне. Саме тому вона не наважиться викинути росію зі своєї системи.

Сподіватися на те, що ООН зможе обнулити її статус постійного члена Радбезу, також не варто. Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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Є певні надії на те, що росію можна обходити через Генеральну асамблею, або ж взагалі її звідти прибрати. Але реалістичність низька. А ймовірність того, що ООН в цілому росію вижене – майже нульова,

– зазначив він.

ООН проявили себе достатньо слабкою структурою

Загальновідомо, Організація Об'єднаних Націй створювалася заради підтримки безпеки та миру у світі. Повномасштабне вторгнення росії в Україну чітко продемонструвало, що вона не здатна цього зробити.

ООН не може ані убезпечити, ані зупинити, ані притягнути до відповідальності агресора,

– наголосив Саакян.

Він переконаний, що зрештою архітектура ООН, як і в цілому безпекова архітектура світу, буде переглянута. Організація або реформується, або взагалі припинить своє існування і зміниться чимось іншим.

"Очевидно, що ООН створена у 20 столітті – під ті ризики, під ту ситуацію. В "Холодній війні" вона могла себе проявляти більш-менш ефективно. А сьогодні – це інструмент минулого", – пояснив політолог.

У чому різниця

Саакян зауважив, що агресія росії щодо України – це війна проти всього світового порядку. Натомість "Холодна війна" була війною двох систем – комунізму і капіталізму. Кожна з них претендувала на своє домінування й трактування кращого блага для світу. Вони мали власну етику, візію майбутнього та ідеологічну привабливість.

Сучасна росія не має жодної пропозиції майбутнього. Вона не може запропонувати щось на зміну наявних правил, або щось в рамках цих правил. Вона лише виступає проти цих правил як таких,

– сказав політолог.

На його думку, ООН не може бути життєздатна у цих обставин. Вона може існувати лише тоді, коли її верховенство визнають усі суб'єкти гри. А якщо суб'єкт виступає проти самої організації, то вона залишається беззбройною, адже не має інструментів для самозахисту.

"Вірніше, ті інструменти, які закладалися, не життєздатні, адже росія – ядерна держава. І саме вона виступає проти цього світопорядку, який покликаний забезпечуватися ООН", – говорить Саакян.

ООН нічого не гарантує

Політолог вважає, що навіть визнання росії державою-спонсором тероризму не допоможе вигнати її з ООН. Адже наразі там перебуває, зокрема, Північна Корея, яка входить до переліку таких країн.

ООН – це майданчик, який не дає оцінок, а просто забезпечує інструмент комунікації. Тож не варто очікувати від ООН того, чого вона не може дати,

– відзначив Олег Саакян.

Так, ООН виступає гарантом того, що домовленості між сторонами можуть бути досягнуті. Іншими словами – структура є гарантом процесу переговорів, їхнім посередником. А те, що домовленості будуть дотримані, ООН жодним чином не може гарантувати, адже не має інструментів примусу та покарання.

"Я думаю, що не існує жодного документа по Маріуполю або експорту зернових, де б вони підписалися, що гарантують щось", – підсумував політолог.

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