Решится ли ООН выбросить россию из системы: политолог оценил шансы

Базовые настройки в ООН – говорить, поддерживать контакты и пытаться предотвратить необратимое. Именно поэтому она не решится выбросить россию из своей системы.

Надеяться на то, что ООН сможет обнулить ее статус постоянного члена Совбеза, тоже не стоит. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.

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Есть определенные надежды на то, что россию можно обходить через Генеральную ассамблею, или же вообще ее оттуда убрать. Но реалистичность низкая. А вероятность того, что ООН в целом россию выгонит – почти нулевая,

– отметил он.

ООН проявили себя достаточно слабой структурой

Общеизвестно, что Организация Объединенных Наций создавалась ради поддержки безопасности и мира в мире. Полномасштабное вторжение россии в Украину четко продемонстрировало, что она не способна этого сделать.

ООН не может ни обезопасить, ни остановить, ни привлечь к ответственности агрессора,

– подчеркнул Саакян.

Он убежден, что в конце концов архитектура ООН, как и в целом архитектура безопасности мира, будет пересмотрена. Организация либо реформируется, либо вообще прекратит свое существование и сменится чем-нибудь другим.

"Очевидно, что ООН создана в 20 веке – под те риски, под ту ситуацию. В "Холодной войне" она могла себя проявлять более-менее эффективно. А сегодня – это инструмент прошлого", – объяснил политолог.

В чем разница

Саакян отметил, что агрессия россии по отношению к Украине – это война против всего мирового порядка. "Холодная война" была войной двух систем – коммунизма и капитализма. Каждая из них претендовала на свое доминирование и трактовку лучшего блага для мира. Они обладали собственной этикой, видением будущего и идеологической привлекательностью.

У современной россии нет никакого предложения будущего. Она не может предложить что-либо на смену существующих правил или что-то в рамках этих правил. Она лишь выступает против этих правил как таковых,

– сказал политолог.

По его мнению, ООН не может быть жизнеспособной в этих обстоятельствах. Она может существовать только тогда, когда ее главенство признают все субъекты игры. А если субъект выступает против самой организации, то она остается безоружной, ведь нет инструментов для самозащиты.

"Вернее, те закладываемые инструменты не жизнеспособны, ведь россия – ядерное государство. И именно она выступает против этого миропорядка, который призван обеспечиваться ООН", – говорит Саакян.

ООН ничего не гарантирует

Политолог считает, что даже признание россии государством-спонсором терроризма не поможет выгнать ее из ООН. Ведь там находится, в частности, Северная Корея, которая входит в перечень таких стран.

ООН – это площадка, которая не дает оценок, а просто обеспечивает инструмент коммуникации. Так что не стоит ожидать от ООН того, чего она не может дать,

– отметил Олег Саакян.

Так, ООН выступает гарантом того, что договоренности между сторонами могут быть достигнуты. Другими словами – структура является гарантом процесса переговоров, их посредником. А то, что договоренности будут соблюдены, ООН никак не может гарантировать, ведь нет инструментов принуждения и наказания.

"Я думаю, что не существует ни одного документа по Мариуполю или экспорту зерновых, где бы они подписались, что гарантируют что-нибудь", – подытожил политолог.

Как в ООН отреагировали на удар по колонии в Еленовке: коротко

россия нанесла циничный удар по колонии в Еленовке, где находились украинские пленные. Государство-агрессор в очередной раз нарушило договоренности, ведь гарантировало безопасность каждого защитника Мариуполя.

Организация Объединенных Наций отреагировала на убийство украинских военных в Еленовке. Там осудили действия захватчиков и призвали россию прекратить войну.

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