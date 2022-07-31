Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН акцентировала на все большем количестве ответных сигналов, звучащих со стороны москвы. В частности, это касается "референдумов", которые должны проводить на оккупированных территориях.

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Вспомнила высказывания Лаврова

Представительница США буквально обратилась к мировому сообществу с призывом не сомневаться – россия хочет полностью "стереть Украину с карты мира". Относительно оккупированных территорий Томас-Гринфилд упомянула "приготовление" к полноценной аннексии.

Речь шла о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Госпожа посол вспомнила, что сейчас там у коллаборантов есть задача сделать все для проведения "референдумов".

В то же время она привела в качестве доказательства и высказывания министра иностранных дел россии сергея лаврова. Как отметила Гринфилд, он "даже заявил, что это военная цель России". Речь шла о якобы "освобождении", которые несут с собой российские ракеты.

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