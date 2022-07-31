Надеяться на то, что ООН сможет обнулить ее статус постоянного члена Совбеза, тоже не стоит. Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян.

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Есть определенные надежды на то, что россию можно обходить через Генеральную ассамблею, или же вообще ее оттуда убрать. Но реалистичность низкая. А вероятность того, что ООН в целом россию выгонит – почти нулевая,

– отметил он.

ООН проявили себя достаточно слабой структурой

Общеизвестно, что Организация Объединенных Наций создавалась ради поддержки безопасности и мира в мире. Полномасштабное вторжение россии в Украину четко продемонстрировало, что она не способна этого сделать.

ООН не может ни обезопасить, ни остановить, ни привлечь к ответственности агрессора,

– подчеркнул Саакян.

Он убежден, что в конце концов архитектура ООН, как и в целом архитектура безопасности мира, будет пересмотрена. Организация либо реформируется, либо вообще прекратит свое существование и сменится чем-нибудь другим.

"Очевидно, что ООН создана в 20 веке – под те риски, под ту ситуацию. В "Холодной войне" она могла себя проявлять более-менее эффективно. А сегодня – это инструмент прошлого", – объяснил политолог.

В чем разница

Саакян отметил, что агрессия россии по отношению к Украине – это война против всего мирового порядка. "Холодная война" была войной двух систем – коммунизма и капитализма. Каждая из них претендовала на свое доминирование и трактовку лучшего блага для мира. Они обладали собственной этикой, видением будущего и идеологической привлекательностью.

У современной россии нет никакого предложения будущего. Она не может предложить что-либо на смену существующих правил или что-то в рамках этих правил. Она лишь выступает против этих правил как таковых,

– сказал политолог.

По его мнению, ООН не может быть жизнеспособной в этих обстоятельствах. Она может существовать только тогда, когда ее главенство признают все субъекты игры. А если субъект выступает против самой организации, то она остается безоружной, ведь нет инструментов для самозащиты.

"Вернее, те закладываемые инструменты не жизнеспособны, ведь россия – ядерное государство. И именно она выступает против этого миропорядка, который призван обеспечиваться ООН", – говорит Саакян.

ООН ничего не гарантирует

Политолог считает, что даже признание россии государством-спонсором терроризма не поможет выгнать ее из ООН. Ведь там находится, в частности, Северная Корея, которая входит в перечень таких стран.

ООН – это площадка, которая не дает оценок, а просто обеспечивает инструмент коммуникации. Так что не стоит ожидать от ООН того, чего она не может дать,

– отметил Олег Саакян.

Так, ООН выступает гарантом того, что договоренности между сторонами могут быть достигнуты. Другими словами – структура является гарантом процесса переговоров, их посредником. А то, что договоренности будут соблюдены, ООН никак не может гарантировать, ведь нет инструментов принуждения и наказания.

"Я думаю, что не существует ни одного документа по Мариуполю или экспорту зерновых, где бы они подписались, что гарантируют что-нибудь", – подытожил политолог.

Как в ООН отреагировали на удар по колонии в Еленовке: коротко

россия нанесла циничный удар по колонии в Еленовке, где находились украинские пленные. Государство-агрессор в очередной раз нарушило договоренности, ведь гарантировало безопасность каждого защитника Мариуполя.

Организация Объединенных Наций отреагировала на убийство украинских военных в Еленовке. Там осудили действия захватчиков и призвали россию прекратить войну.

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