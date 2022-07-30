У заяві Кислиці мовиться, що існує багато доказів терористичної природи нинішнього російського режиму. Водночас найжахливіші з них продовжують з'являтися.

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росія продовжує вчиняти воєнні злочини

Кислиця розповів, що 28 липня в російських телеграм-каналах оприлюднили відео, на якому видно, як українського військовополоненого каструють його російські викрадачі – група чоловіків у військовій формі з нашивками "Z".

Деяких російських військових, які фігурують на кадрах, раніше знімали на передовій на Донбасі ще в червні. Після жорстоких і нелюдських тортур жертву вбили. Генеральна прокуратура проведе перевірку події, про результати розслідування ми повідомимо,

– додав постпред.

Наступного дня росія знову вчинила черговий жахливий воєнний злочин. Окупанти підірвали пенітенціарну колонію в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області. Там утримували українських військовополонених, переважно з полку Прокопенка.

"Свої злочинні цілі російські окупанти переслідували з метою звинуватити Україну у вчиненні "воєнних злочинів", а також приховати катування та розстріли полонених, які вони там здійснювали", – зауважив Кислиця.

За його словами, те, що так звана "омбудсменка" квазіреспубліки дарья морозова повідомила, що втрат серед персоналу колонії немає, багато про що говорить.

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окупанти постійно брешуть та змінюють версії

Кислиця зазначив, що тема війни росії проти України залишається як ніколи актуальною. Адже наразі деескалації немає, а країна-терористка досі не відмовилася від своїх агресивних і неоколоніальних планів щодо нашої держави.

Ба більше, російський міністр закордонних справ сєргєй лавров нещодавно заявив, що "географічні цілі" так званої "спецоперації" були розширені "на низку інших територій".

"Дійсно, це звучало як низьке бажання злодія зберегти вкрадене. Справді, навряд чи можна очікувати, що поведінка росії в Раді й на місцях буде відрізнятися", – додав посол.

Він нагадав, що росії знадобилося менше ніж 24 години, щоб явно піти проти Ініціативи, підписаної в Стамбулі 22 липня, і атакувати ракетами Одеський порт – один із трьох, по яких вона зобов'язалася не бити.

Кислиця розповів, що тоді країна-терористка, як завжди, виправдовуючись, суперечила сама собі:

Спочатку росія повністю заперечувала свою відповідальність за напад.

Наступного дня, зрозумівши, що відверта брехня очевидна для всіх, країна-агресорка була змушена змінити історію. Однак вона знову збрехала, що ціллю буцімто був ракетний склад в Одеському порту.

"Брехня, яку було легко спростувати великою кількістю кадрів з місця події, на яких не було видно ознак вторинної детонації нібито "українських ракет". Ми вдячні Генеральному секретарю за його однозначне засудження цього нападу", – додав постпред.

За його словами, чітка оцінка генсека зробила марними всі спроби росії створити штучні застереження, яких ніколи не було в стамбульських документах.

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Рада Безпеки ООН – не шоу скабєєвої

Кислиця зауважив, що Україна залишається рішучою робити свій внесок у вирішення продовольчої кризи. Вона братиме участь у діяльності Спільного координаційного центру, який офіційно відкрили в Стамбулі 27 липня.

"Зараз на міжнародних партнерах лежить відповідальність за забезпечення дотримання росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. Це єдина передумова для розблокування понад 20 мільйонів тонн зерна торішнього врожаю в Україні", – додав посол.

Він зауважив, що 29 липня президент Володимир Зеленський відвідав Чорноморський морський торговельний порт, де вперше після початку повномасштабної війни завантажили українським збіжжям зерновоз. Зараз Україна чекає "зеленого світла" від партнерів – представників ООН і Туреччини – щодо початку транспортування зерна.

За словами Кислиці, те, що росія продовжує продукувати фейки замість виконання своїх зобов'язань, є обурливим. Постпред вважає, що дипломатична нота, надіслана цього тижня і підписана російським повіреним, "повинна бути предметом розгляду медичних спеціалістів, а не членів Ради Безпеки".

Процитую з нього лише одне речення: "російські збройні сили… не завдають ударів по цивільній інфраструктурі". Серйозно! російський дипломат вважає, що Радбез – це студія шоу скабєєвої?

– додав посол.

Кислиця підсумував, що, якщо це рання ознака захисту від божевілля, слід пам'ятати, що воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені нацистами під час Другої світової війни, не були результатом медичного божевілля чи хвороби – їх скоїли колективно тисячами.

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