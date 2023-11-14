Серйозна база, – льотчик-інструктор про майбутнє навчання українських пілотів на F-16 у Румунії

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що навчальний центр у Румунії, де мають навчатися українські пілоти на літаках F-16, ще будується. Тим часом Володимир Зеленський подякував президенту країни за відкриття центру підготовки.

Та румунський центр – останній майданчик, де навчатимуться українські пілоти. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що нині є кілька майданчиків, де українські військові вчасться на американських винищувачах. Зазначимо, що на військово-повітряну базу у Румунії уже прибули F-16.

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"Ця база – загальна. Там навчатимуться і льотчики – офіцери бойового управління, і інженерний склад. Серйозна база, на якій наші не перші групи, а вже основні перевчатимуться на використання цього літака", – сказав Світан.

На його думку, це найзручніша база з логістичного боку. Літаком – усього кілька десятків хвилин – і можна бути вже у центрі України.

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Додаткові можливості

У Румунії розташовані авіаційні війська НАТО. Також там базуються літаки, які можуть проводити радіолокаційну розвідку. Це роблять на відстань 600 – 800 кілометрів. А це – уже тимчасово окуповані території України. Зокрема, Крим.

"Якщо F-16 з нашими льотчиками використовуватимуть у бойовому режимі, вони також можуть додатково видавати інформацію. Тому, наші льотчики, найімовірніше, на базі у Румунії навчатимуться і виконуватимуть бойові завдання за допомогою літаків ДРЛО", – додав льотчик-інструктор.

Коли будуть готові пілоти

Роман Світан припускає, що українські пілоти, які навчатимуться на цій базі, виконуватимуть завдання вже з 2024 року. А ті військові, які почали навчатися ще раніше, можуть бути готовими вже у грудні. Принаймні, деякі з них.

Головне, аби була політична воля щодо передачі літаків. Основну кількість літаків ми реально отримаємо до весни – у районі березня. Є певні технологічні складності передання, навчання,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Перші F-16 Україна може отримати й до кінця 2023 року. Військовий експерт припустив, що тоді до кінця року можна буде побачити виконання певних бойових завдань. Наприклад, щонайменше, прикриття з повітря певних ділянок у режимі протиповітряної оборони.

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