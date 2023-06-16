НАТО дасть бій і він буде в повітрі: як найбільші в історії навчання шокують Росію та Китай

У Німеччині стартували навчання повітряних сил НАТО Air Defender-2023. Їх вже назвали наймасштабнішими за весь час існування Альянсу. Жодних сумнівів, що це показова відповідь державі-агресору Росії та потужний сигнал Китаю.

Військові навчання триватимуть до 23 червня. До них Альянс готувався майже 4 роки. Чому масштаби маневрів – безпрецедентні, та як вони вплинуть на війну Росії проти України, а також до чого тут Китай – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про найбільші в історії повітряні навчання НАТО

Air Defender-2023 – це близько 10 000 учасників, 250 літаків з 25 країн на полігонах та в небі Німеччини, Нідерландів і Чехії і над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

Сценарій навчань змодельований на основі сценарію надання допомоги згідно зі Статтею 5 НАТО.



Де дислокуватимуться літаки союзників / інфографіка Bundeswehr / Marco Parge

Уся ця войовнича "зграя бойових птахів" віпрацьовуватиме сценарій відбиття атаки на одну з країн НАТО, точніше – Естонію чи Румунію. Цікаво, напад з боку кого?

Саме авіація є головною зброєю НАТО – її технологічність дає перевагу над будь-яким суперником. А це дозволяє уникати зайвих жертв власних військ та завдавати максимального ураження ворогу.Саме за таким принципом діяли сили НАТО в Іраці, Афганістані та колишній Югославії. Це є стандартом сучасних бойових дій, на який у Росії нема жодної відповіді.У Німеччині стартують наймасштабніші навчання / фото NATO

США відправили на Air Defender-2023 2 000 військовослужбовців Національної гвардії США та близько 100 літаків. Зокрема, це будуть:

винищувачі п'ятого покоління F-35 США та Нідерландів виробництва Lockheed Martin,

а також літаки-розвідники AWACS,

дозаправники в повітрі і транспортні авіаносці з Японії.

Крім F-35 на навчаннях будуть також і добре відомі F-16, але не лише вони. У небі з'являться Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, F-15, F-18, EA-18, A-10, KC-135, KC-4, AWACS, C-13, C-17 і DA20 Falcon тощо.



Спільні повітряні операції відпрацюють у трьох повітряних просторах / Bundeswehr / Marco Parge

Японія опинилася тут зовсім невипадково. Країна є учасницею навчань. Російська агресія змусила переглянути Токіо власні оборонні доктрини.

Японія та Росія формально досі перебувають в стані війни, оскільки мирний договір між державами не підписаний через окупацію росіянами японських Курильських островів.

Ці навчання також, очевидно, мають врахувати помилки під час хаосу в аеропорту Кабула в 2021 році, коли США та їхні союзники поспішно завершили свою місію в Афганістані.

Інші сценарії включають підтримку наземних військ з повітря, повітряні бої з ворожими літаками і перехоплення ракет середньої дальності винищувачами-бомбардувальниками НАТО.

Для участі в навчаннях американські збройні сили відряджають малопомітні бойові літаки F-35, найсучасніші винищувачі Альянсу.

У Північному морі відбудуться оборонні навчання проти ворожих підводних човнів або кораблів.



Найбільші навчання такого типу з часу створення військового альянсу НАТО в 1949 році / фото Фальк Бервальд / Бундесвер

Як НАТО ставить Росію в позицію "на коліна"

Наприкінці 2021 року Путін активно готував вторгнення до України й одночасно шукав той самий casus belli. Таким у підсумку став ультиматум до НАТО з вимогою "відкотитись" до кордонів 1997 року і фактично передати до "сфери впливу" Москви усю Східну Європу, та, само собою, всі колишні республіки (насправді – колонії) колишнього СРСР.

Після того, як Альянс фігурально порадив Путіну "не пропускати прийом ліків", той напав на Україну. Втім, саме повномасштабне вторгнення презентував як війну проти НАТО. Російська пропаганда миттєво заходилась реалізовувати марення диктатора та розповідати, що нібито в Україні їхня "друга армія світу" воює саме проти армії Альянсу і лише цим пояснюється провал плану "Київ за 3 дні", а потім і шалені втрати росіян у людях та техніці.

В реальності ж НАТО на цю війну ще не прийшов й має повне право повторити: "Ми ще не починали".

Але російський диктатор мав би розуміти, що погрожувати цивілізованому світу та найпотужнішому воєнному блоку на планеті – справа дуже небезпечна. І вона неодмінно матиме наслідки.

Першим з них стало приєднання до НАТО Фінляндії – нейтральна країна, яка має довгий кордон з агресивним сусідом, вирішила не ризикувати й відмовилась від багаторічного нейтралітету та приєдналася до НАТО.

нейтральна країна, яка має довгий кордон з агресивним сусідом, вирішила не ризикувати й відмовилась від багаторічного нейтралітету та приєдналася до НАТО. Наступною стане Швеція – ця країна вже давно інтегрована в Альянс і зміна її офіційного статусу гальмується наразі лише Туреччиною.

, що це було частиною передвиборчою програми президента Ердогана, нині ж ритуальні поклони та поступки –у фінальній стадії й незабаром Стокгольм стане повноправним членом НАТО.Цікаво, що турецький казус не впливає на воєнну співпрацю Швеції з Альянсом, країна також дозволила розміщення воєнних НАТО на своїй території. Крім того, Швеція є учасником навчань Air Defender-2023.

Посилення НАТО на півночі Європи закриває Балтійське море для російських військових, збільшує кордон РФ з НАТО на понад 1000 кілометрів, дає воєнні бази НАТО фактично на задньому дворі у росіян і ставить їхні воєнні об'єкти, зокрема, стратегічні, що є частиною так званої ядерної тріади, в режим "як на долоні".

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Як же на це реагує Путін? Ніяк. Російський диктатор просто це проковтнув і щось прошепотів про те, що Швеція та Фінляндія можуть легко та на власний розсуд долучатися до НАТО.

І що ж виходить? А виходить, що ультиматум до НАТО від грудня 2021 року був окозамилюванням. Росія заявила про суперамбітні максимальні цілі, а насправді просто хотіла загарбати Україну.

Ця стратегія бізнесових переговорів відома як "проси багато – отримаєш хоч щось" й саме на такий принцип сподівалися в Москві. Але вийшло так, що й Україна огризнулася (ще й так, що фактично знищила величезну частину російської армії). Тим часом у НАТО вже прокинулись, побачили, з ким мають справу й вже точно не віддадуть свого. Ба більше, самі готові до "ескалації".

Саме під цим соусом варто розглядати навчання повітряних сил НАТО Air Defender-2023, що стартували днями в Німеччині. Навчання визнали наймасштабнішими за весь час існування НАТО. Цей період, нагадаємо, включає й часи холодної війни, коли Європа та США реально готувалися дати відсіч радянським танковим армадам, які мали на меті здійснити кидок на Ла-Манш.



Винищувачі Альянсу на завданні / фото NATO

НАТО дасть бій, і він відбудеться у повітрі

Цікаво, що ідея навчань виникла, як реакція НАТО на окупацію росіянами українських територій та погіршення безпекової ситуації в Європі. Зокрема, на північному фланзі Альянсу – на території країн Балтії. Щоправда, від факту до проєкту минуло 4 роки. Перші навчання Air Defender були заплановані на 2018 рік. Втім, згодом їх перенесли. І ось настав 2023 рік і, озираючись у 2014 та 2018 роки, стає зрозумілим, як сильно змінився світ.

Змінився і Альянс. Раніше стратегія НАТО у разі воєнного конфлікту передбачала, що країни Балтії будуть окуповані росіянами, а їх доведеться відбивати.

Нині ж концепція змінюється й НАТО дасть бій, щоб унеможливити окупацію. І бій цей відбудеться у повітрі.

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Навчання – потужний сигнал, а також демонстрація сили. Наразі Україна лише веде переговори з країнами НАТО про створення "коаліції бойових літаків", яка була б лише невеличкою частиною (у межаж кількох процентів потужностей ВПС Альянсу). Натомість тут маємо справу з усім найкращим, що є у НАТО.



Винищувач Бундесверу напоготові / фото NATO

Сигнал не лише для Росії, а й для Китаю

Хоч генерал Інго Герхарц (інспектор Люфтваффе Бундесверу) й говорить, що навчання НАТО ні проти кого конкретно не спрямовані і натівські літаки навіть не будуть підлітати до Крулевця (росіяни досі називають його Калінінградом), усі все розуміють. Зокрема, й у Росії, там обрали варіант терпіти.

Мовчить президент країни, нічого не пише Мєдвєдев, показово не звертають увагу на це інші пропагандисти. Хоча, згідно їхньої логіки та адженди, мали б волати по небезпеку від "агресивного блоку НАТО" та персонально від "Люфтваффе".

І лише ледь чутно голос так званих "експертів". Але вони все правильно говорять і все правильно розуміють.

Безумовно, це сигнал Росії, особливо яскраво це проявляється в контексті "ситуації в Україні". Можна досить однозначно сказати, що це демарш, спрямований проти Росії, – співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин Російської академії наук (РАН) Алєксандр Камкін заявив про "якийсь" виклик.

Але на виклик потрібно реагувати. І як реагує Росія? Організовує кілька десятків маргіналів на пікет авіабази Вунсторф в Нижній Саксонії. Серйозно? А інших варіантів немає – Су-57 – це фантом, російські авіаносці – це "Адмірал Кузнєцов", "вбивця натівських авіаносців" – крейсер "Москва" – на дні Чорного моря.

Так, Росія має численний авіаспадок часів СРСР, проте, все це є застарілим і таким, що вичерпує свій ресурс. Нині російські ВПС здатні лише на напади в стилі камікадзе на натівські безпілотники (як було у березні 2023 року над Чорним морем). І це дуже схоже на акт відчаю, коли немає інших аргументів, а "підмога" в кращих традиціях російської воєнного науки – "не прийшла".

Оновлення чекати нізвідки – санкції зробили неможливим створення росіянами нових літаків – це вже помножило на нуль перспективні проєкти росіян, включно з винищувачем п'ятого покоління Су-57, та усіма іншими "вундерваффе".

Нині доля російської авіації – промисловий канібалізм і сподівання на ППО. А це, попри очевидну вразливість, залишається проблемою й саме для відпрацювання заходів з її вирішення цивілізований світ і проводить навчання. Хтось – в теорії, хоч і максимально наближеній до реалій (як на Air Defender-2023), а хтось – на практиці та має значні успіхи.

А що буде далі? А далі буде саміт НАТО у Вільнюсі. Він пройде на початку липня і там будуть ухвалені дуже важливі рішення. Вони стосуватимуться нового розширення НАТО (шоста хвиля). Так, мова про Україну. І Росія вже традиційно нічого не зможе з цим зробити. Як і у випадку з Air Defender-2023 росіянам відведено роль глядачів.

Варто розуміти, що десь далеко сидить та спостерігає інший агресор (наразі – потенційний). Посадовці з Китаю давно мріють про загарбання Тайваню і встановлення власної гегемонії у світі.Для цього Китай модернізує власну армію та штампує нові літаки та кораблі (насправді – модернізації радянської техніки). Також Пекін намагається вбити клин між США та ЄС. І тому спільні навчання НАТО для Китаю –це велика проблема, адже це демонструє перевагу демократичного світу над тоталітарним, не лише моральну, а й фізичну.

Ця потужна сила довго спала (бо вірила, що мирне співіснування та цінності миру та демократії вигідні усім). Нині ж її пробудила бездарна спроба Росії загарбати Україну. А це означає, що агресору чи то пак агресорам буде дуже боляче.