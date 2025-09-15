Навчання "Захід-2025": у ДПСУ відповіли, чи є загроза для України з півночі
На території Білорусі тривають спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Ознак активності у напрямку українського кордону наразі немає.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.
Як у ДПСУ оцінюють загрозу від навчань "Захід-2025"?
Щодо нашого кордону безпосередньо, то такої активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону, зокрема і в безпосередньої близькості, на щастя, немає,
– зазначив Демченко.
Водночас він додав, що Україна уважно стежить за всім, що відбувається на території Білорусі, навіть якщо навчання проходять на значній відстані. Це відстежують і підрозділи розвідки Міноборони, і прикордонники. Наразі, під час активної фази навчань, яка стартувала 12 вересня і має завершитися 16-го, Росія не задіяла значні сили й техніку. Переважну частину учасників складають білоруські військові.
За його словами, жодного формування ударного угруповання чи переміщення військ у бік України не зафіксовано.
Водночас Демченко підкреслив, що цей напрямок і далі залишається потенційно небезпечним, а завдання України – постійно посилювати оборону на понад тисячокілометровій ділянці кордону з Білоруссю.
"Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини, укріплюючи і безпосередньо лінію кордону і, власне, прикордоння, для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, мав усі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі", – наголосив він.
Що відомо про навчання "Захід-2025"?
- У Білорусі тривають спільні з Росією військові навчання "Захід-2025" з 12 по 16 вересня.
- Їх офіційною метою є відпрацювання дій в рамках забезпечення військової безпеки так званої Союзної держави та готовності відбивати агресію противника.
- За даними Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити у навчаннях 30 тисяч військових.
- Росія розширила навчання на Калінінградську область. Навчальні маневри там відпрацював Балтійський флот Росії.