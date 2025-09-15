На території Білорусі тривають спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Ознак активності у напрямку українського кордону наразі немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Як у ДПСУ оцінюють загрозу від навчань "Захід-2025"?

Щодо нашого кордону безпосередньо, то такої активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону, зокрема і в безпосередньої близькості, на щастя, немає,

– зазначив Демченко.

Водночас він додав, що Україна уважно стежить за всім, що відбувається на території Білорусі, навіть якщо навчання проходять на значній відстані. Це відстежують і підрозділи розвідки Міноборони, і прикордонники. Наразі, під час активної фази навчань, яка стартувала 12 вересня і має завершитися 16-го, Росія не задіяла значні сили й техніку. Переважну частину учасників складають білоруські військові.

За його словами, жодного формування ударного угруповання чи переміщення військ у бік України не зафіксовано.

Водночас Демченко підкреслив, що цей напрямок і далі залишається потенційно небезпечним, а завдання України – постійно посилювати оборону на понад тисячокілометровій ділянці кордону з Білоруссю.

"Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини, укріплюючи і безпосередньо лінію кордону і, власне, прикордоння, для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, мав усі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі", – наголосив він.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?