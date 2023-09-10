Він для цього й придбав Twiiter: політолог припустив, над чим нині працює Ілон Маск
На початку повномасштабного вторгнення Starlink справді неабияк допоміг Силам оборони. Проте наразі Ілон Маск поводиться доволі ексцентрично, у нього досить часто змінюється думка.
Пригадаймо випадок, коли власник SpaceX приховав розмову з Владіміром Путіним, а після – почав просувати російські наративи. Тому за придбанням компанії X (Twitter) можуть ховатися політичні наміри Ілона Маска, про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.
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Політичні мотиви Маска
Маск намагається грати у різні "лунки" та є банальним трампістом, тобто – прихильником експрезидента США Дональда Трампа.
Такі дії простежуються у його політиці та тому, як він використовує мережу Х (Twitter). Ілон Маск створює потужну опозиційну платформу проти адміністрації Джо Байдена.
Саме для цього він придбав Twitter, а не через бажання заробити й вирішити якісь певні фінансові проблеми,
– сказав політолог.
Ілон Маск від великого підприємця й візіонера перейшов у розряд публічних діячів, які бачать себе в політиці або хочуть когось привести до неї. Проте достеменно невідомо чи це Дональд Трамп, чи хтось інший.
Зрив Маском операції в Криму
Минулого року Ілон Маск потайки наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострову, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.
Чаленко припустив, навіщо Ілон Маск придбав Twitter: дивіться відео
Маска змусили вивести новий продукт – військовий варіант Starlink. Він дорожче коштує та у ньому є функція, яка не дозволяє Маску деінде відключати Starlink. Це момент, коли Маск реально зірвав можливості атаки на флот окупантів,
– зазначив Чаленко.
"Це показує, що цивільні у таких справах можуть набагато більше зашкодити, ніж принести користі. Цукерково-букетний період закінчився, треба все переводити на ділові рейки", – додав політолог.
Скандали навколо Маска
- Згадаємо наостанок, що цими днями у Financial Times повідомили, що Маск без дозволу віцепрем'єр-міністр та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова надав їхнє листування своєму біографу.
- Згодом український посадовець поширив допис, з якого зрозуміло, що він не бачить у цьому проблеми. У повідомленні він публічно дозволив використовувати листування.
- Майже половина підписників Ілона Маска є ботами або мертвими сторінками – на мільярдера підписано 163 мільйони користувачів у Twitter. Понад 42% підписників Маска не мають жодного підписника, близько 72% – мають менш як 10 фоловерів.