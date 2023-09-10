Он для этого и приобрел Twiiter: политолог предположил, над чем сейчас работает Илон Маск

В начале полномасштабного вторжения Starlink действительно сильно помог Силам обороны. Однако сейчас Илон Маск ведет себя довольно эксцентрично, у него довольно часто меняется мнение.

Вспомним случай, когда владелец SpaceX скрыл разговор с Владимиром Путиным, а после начал продвигать российские нарративы. Поэтому за приобретением компании X (Twitter) могут скрываться политические намерения Илона Маска, об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко.

Смотрите также SpaceX больше не будет транслировать свои запуски на YouTube

Политические мотивы Маска

Маск пытается играть в разные "лузы" и является банальным трампистом, то есть – сторонником экспрезидента США Дональда Трампа.

Такие действия наблюдаются в его политике и потому, как он использует сеть Х (Twitter). Илон Маск создает мощную оппозиционную платформу против администрации Джо Байдена.

Именно для этого он приобрел Twitter, а не из-за желания заработать и решить какие-то определенные финансовые проблемы,

– сказал политолог.

Илон Маск от крупного предпринимателя и визионера перешел в разряд публичных деятелей, видящих себя в политике или желающих кого-то привести к ней. Однако точно неизвестно будь то Дональд Трамп или кто-то другой.

Срыв Маском операции в Крыму

В прошлом году Илон Маск тайком приказал отключить Starlink у побережья Крымского полуострова, чтобы воспрепятствовать атакам ВСУ на флот России. Он якобы боялся, что ответные оккупанты применят ядерное оружие.

Чаленко предположил, зачем Илон Маск приобрел Twitter: смотрите видео

Маска вынудили вывести новый продукт – военный вариант Starlink. Он дороже стоит и в нем есть функция, которая не позволяет Маску кое-где отключать Starlink. Это момент, когда Маск реально сорвал возможности атаки на флот оккупантов,

– отметил Чаленко.

"Это показывает, что гражданские по таким делам могут гораздо больше навредить, чем принести пользы. Конфетно-букетный период закончился, надо все переводить на деловые рельсы", – добавил политолог.

Скандалы вокруг Маска