Пригадаймо випадок, коли власник SpaceX приховав розмову з Владіміром Путіним, а після – почав просувати російські наративи. Тому за придбанням компанії X (Twitter) можуть ховатися політичні наміри Ілона Маска, про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко.

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Політичні мотиви Маска

Маск намагається грати у різні "лунки" та є банальним трампістом, тобто – прихильником експрезидента США Дональда Трампа.

Такі дії простежуються у його політиці та тому, як він використовує мережу Х (Twitter). Ілон Маск створює потужну опозиційну платформу проти адміністрації Джо Байдена.

Саме для цього він придбав Twitter, а не через бажання заробити й вирішити якісь певні фінансові проблеми,

– сказав політолог.

Ілон Маск від великого підприємця й візіонера перейшов у розряд публічних діячів, які бачать себе в політиці або хочуть когось привести до неї. Проте достеменно невідомо чи це Дональд Трамп, чи хтось інший.

Зрив Маском операції в Криму

Минулого року Ілон Маск потайки наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострову, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.

Чаленко припустив, навіщо Ілон Маск придбав Twitter: дивіться відео

Маска змусили вивести новий продукт – військовий варіант Starlink. Він дорожче коштує та у ньому є функція, яка не дозволяє Маску деінде відключати Starlink. Це момент, коли Маск реально зірвав можливості атаки на флот окупантів,

– зазначив Чаленко.

"Це показує, що цивільні у таких справах можуть набагато більше зашкодити, ніж принести користі. Цукерково-букетний період закінчився, треба все переводити на ділові рейки", – додав політолог.

Скандали навколо Маска