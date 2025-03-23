"Видаляємо історію пошуку": в Україні діє один з найнебезпечніших книжкових клубів у світі

В Україні під час війни діє, ймовірно, найнебезпечніший книжковий клуб у світі. Його організаторами стали українські підлітки на тимчасово окупованих територіях, які читають заборонену росіянами літературу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як живуть підлітки на окупованих територіях

Журналісти розповіли історію 17-річної Марійки (ім'я змінено з міркувань безпеки) та її друзів, що в умовах окупації чинять спротив російській пропаганді.

За словами видання, перед зустріччю у книжковому клубі підлітки мають спершу переконатися, що всі вікна зачинені, а біля дверей квартири ніхто не ховається. Все через те, що інформатори часто повідомляють російським спецслужбам про будь-кого, хто вивчає українську мову на окупованих територіях.

Українські підручники російські окупанти також визнали "екстремістськими" – за зберігання можуть засудити до п'яти років.

Батьків, які дозволять дітям навчатися за українською програмою онлайн, можуть позбутися батьківських прав. Відомо, що підлітків, які спілкуються в школі українською, вивозили на "допити" в ліс,

– йдеться в матеріалі.

Окрім очевидної небезпеки, члени клубу стикаються з ще однією проблемою: де брати самі книги. У місті, де живе Марійка, окупанти вилучили та знищили українські книжки з кількох бібліотек – лише в одному місті було втрачено майже 200 тисяч літературних, політичних та історичних творів.

Через це Марійці та її друзям доводиться використовувати онлайн-версії, а після цього видаляти історію пошуку. За словами дівчини, російські силовики на окупованих територіях часто забирають телефони та комп'ютери, щоб перевіряти їх на наявність так званого "екстремістського" контенту.

У The Guardian зазначили, що серед творів, які часто обирає для читання книжковий клуб Марійки, є поезія та п'єси Лесі Українки. Символічно, що в 1888 році Леся Українка також створила книжковий клуб у Києві в той час, коли видання, виступи та викладання українською мовою були заборонені.