"Удаляем историю поиска": в Украине действует один из самых опасных книжных клубов в мире

В Украине во время войны действует, вероятно, самый опасный книжный клуб в мире. Его организаторами стали украинские подростки на временно оккупированных территориях, которые читают запрещенную россиянами литературу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как живут подростки на оккупированных территориях

Журналисты рассказали историю 17-летней Марии (имя изменено из соображений безопасности) и ее друзей, что в условиях оккупации оказывают сопротивление российской пропаганде.

По словам издания, перед встречей в книжном клубе подростки должны сначала убедиться, что все окна закрыты, а у дверей квартиры никто не прячется. Все потому, что информаторы часто сообщают российским спецслужбам о любом, кто изучает украинский язык на оккупированных территориях.

Украинские учебники российские оккупанты также признали "экстремистскими" – за хранение могут осудить до пяти лет.

Родителей, которые позволят детям учиться по украинской программе онлайн, могут лишиться родительских прав. Известно, что подростков, которые общаются в школе на украинском, вывозили на "допросы" в лес,

– говорится в материале.

Кроме очевидной опасности, члены клуба сталкиваются с еще одной проблемой: где брать сами книги. В городе, где живет Мария, оккупанты изъяли и уничтожили украинские книги из нескольких библиотек – только в одном городе было потеряно почти 200 тысяч литературных, политических и исторических произведений.

Поэтому Марии и ее друзьям приходится использовать онлайн-версии, а после этого удалять историю поиска. По словам девушки, российские силовики на оккупированных территориях часто забирают телефоны и компьютеры, чтобы проверять их на наличие так называемого "экстремистского" контента.

В The Guardian отметили, что среди произведений, которые часто выбирает для чтения книжный клуб Марии, есть поэзия и пьесы Леси Украинки. Символично, что в 1888 году Леся Украинка также создала книжный клуб в Киеве в то время, когда издание, выступления и преподавание на украинском языке были запрещены.