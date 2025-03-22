Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такая политика Кремля продолжается уже с весны 2022 года. Однако принудительная паспортизация, которая предусматривала процесс упрощенного получения российских документов, официально завершилась 1 января 2025 года.

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Закон Путина в отношении украинцев на ВОТ

Петр Андрющенко отметил, что новый закон Путина, в отношении украинских граждан в России и на оккупированных территориях почти ничего не меняет. С начала 2025 года все, кто не получил российский паспорт имели 90 дней, чтобы подать документы для этого или же были обязаны покинуть территорию, на которой находились.

Единственное – этот указ дает возможность украинцам, не меняя статусов, идти на работу в России без прохождения определенных процедур. Граждан Украины освободили от этого до 10 сентября,

– сказал он.

Кроме того, Кремль ищет способ, чтобы предоставить российское гражданство тем украинцам, чьи территории были оккупированы после начала этого года.

Андрющенко отметил, что у россиян также возникла проблема связана с внедрением политики замещения населения.

Преимущественно это касается оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Граждане России туда не едут, но работать кому-то там надо, а украинцев недостаточно. Оккупанты таким образом разворачивают информационную кампанию, которая должна побудить граждан Украины ехать в эти области на работу,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Своим указом кремлевский диктатор кремлевский диктатор пытается решить комплексную проблему. По мнению Андрющенко, Путин подпишет еще не один документ, который будет направлен на миграционную политику в отношении украинцев.

К слову, МИД Украины осудил новый указ Путина, который заставляет украинцев на оккупированных территориях или получить российский паспорт, или покинуть свои дома. В ведомстве отметили, что этот документ ничтожен и противоречит международному праву. Такие действия Кремля являются частью политики геноцида и направлены на принудительное вытеснение украинцев или лишение их гражданства.