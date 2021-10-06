Називати себе Донбасом – дуже небезпечна історія, – історикиня Стяжкіна

Фокусною темою Нью-Йоркського літературного фестивалю, який вперше відбувся 2 – 3 жовтня на Донеччині, стала "Справжні імена. Справжні історії". Донеччину та Луганщину часто асоціюють лише з шахтами й гірниками.

Таку тезу озвучила на фестивалі письменниця, докторка історичних наук Олена Стяжкіна. Вона зазначила, що це занадто узагальнює території й створює спотворене сприйняття.

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"Ми не маємо називати себе Донбасом. Ми не маємо дозволяти іншим так називати себе. Це дуже небезпечна історія. Це дуже неправдива історія. Це історія про корисні копалини, а не людей і регіон", – сказала Стяжкіна.

За її словами, Донеччина й Луганщина заслуговують на те, щоб ніхто не шкодував літер.

Який міф навколо Донеччини й Луганщини

Стяжкіна пояснила, війна у нас в Україні є скрізь, а регіони, які постраждали – це Донеччина й Луганщина. Вони відрізняються між собою.

"Місто Краматорськ не є містом шахтарів і місто Костянтинівка – це місто, де роблять скло, а Нью-Йорк – фенольне містечко. Коли наші друзі їхали автобусом, то казали, що сподівалися побачити терикони, але їх немає", – зазначила історикиня.

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Стяжкіна розповіла, що завжди наводить аргументи, чому Донеччина – це Україна. Її колеги з Києва чи Львова, Чернівців чи Тернополя дивуються, якою потужною українська традиція тут була.

Тут були перші козацькі зимівники, тут були українські села, доки не стався перший голод 1920 років, а потім страшний Голодомор. Тут є потужна історія захисту й становлення Української Народної Республіки,

– сказала науковиця.

"Дивує наших колег, що українська революція відбувалася в Бахмуті, що шахтарська дивізія була тією, що придушувала більшовицьке повстання в Києві на "Арсеналі" й дуже успішно це зробила, що з цього краю вихідцями були прекрасні полковники й хорунжі", – додала вона.



Олена Стяжкіна відвідала Нью-Йоркський літературний фестиваль / Фото 24 каналу

Стяжкіна пояснила, селянські повстання на Донеччині й Луганщині в радянській історіографії називали анархістськими або бандитськими.

"Більшість повстань були на Луганщині й півночі Донеччини. Коли подивимось на масштаб, то він перевищував кількість повстанців Харківської, Чернігівської, Черкаської й Запорізької територій разом узятих і поступався тільки Київській губернії", – наголосила історикиня.

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