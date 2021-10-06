Называть себя Донбассом – очень опасная история, – историк Стяжкина

Фокусной темой Нью-Йоркского литературного фестиваля, который впервые состоялся 2 – 3 октября в Донецкой области, стала "Настоящие имена. Настоящие истории". Донетчину и Луганщину часто ассоциируют только с шахтами и шахтерами.

Такой тезис озвучила на фестивале писательница, доктор исторических наук Елена Стяжкина. Она отметила, что это слишком обобщает территории и создает искаженное восприятие.

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"Мы не должны называть себя Донбассом. Мы не должны позволять другим так называть себя. Это очень опасная история. Это очень неправдивая история. Это история о полезных ископаемых, а не людях и регионе", – сказала Стяжкина.

По ее словам, Донетчина и Луганщина заслуживают того, чтобы никто не жалел букв.

Какой миф вокруг Донетчины и Луганщины

Стяжкина пояснила, война у нас в Украине есть везде, а регионы, которые пострадали – это Донетчина и Луганщина. Они отличаются между собой.

"Город Краматорск не является городом шахтеров и город Константиновка – это город, где делают стекло, а Нью-Йорк – фенольный городок. Когда наши друзья ехали на автобусе, то говорили, что надеялись увидеть терриконы, но их нет", – отметила историк.

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Почему тезис об исторически российском востоке Украины – миф

Стяжкина рассказала, что всегда приводит аргументы, почему Донетчина – это Украина. Ее коллеги из Киева или Львова, Черновцов или Тернополя удивляются, какой мощной украинская традиция здесь была.

Здесь были первые казацкие зимовники, здесь были украинские села, пока не случился первый голод 1920 годов, а потом страшный Голодомор. Здесь есть мощная история защиты и становления Украинской Народной Республики,

– сказала ученая.

"Удивляет наших коллег, что украинская революция происходила в Бахмуте, что шахтерская дивизия была той, что подавляла большевистское восстание в Киеве на "Арсенале" и очень успешно это сделала, что с этого края выходцами были прекрасные полковники и хорунжие", – добавила она.



Елена Стяжкина посетила Нью-Йоркский литературный фестиваль / Фото 24 канала

Стяжкина пояснила, крестьянские восстания на Донетчине и Луганщине в советской историографии называли анархистскими или бандитскими.

"Большинство восстаний были на Луганщине и севере Донетчины. Когда посмотрим на масштаб, то он превышал количество повстанцев Харьковской, Черниговской, Черкасской и Запорожской территорий вместе взятых и уступал только Киевской губернии", – подчеркнула историк.

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