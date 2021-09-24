Работники Народного комиссариата внутренних дел прятали в домах взрывчатку с радиоуправляемыми устройствами. О событиях того дня рассказал историк Кирилл Третьяк.
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Он отметил, что советская власть ждала, когда немцы обоснуются в городе, чтобы нанести удар. Рассчитывали, что они займут лучшие здания в центре и начнут работать над повседневными проблемами.
Третьяк: советская власть просто уничтожала народ
Историк рассказал, что заминировали и прилегающие к Крещатику улицы – нынешнюю Лютеранскую, Прорезную, архитектора Городецкого, Институтскую. Кроме того, заминировали дома на Владимирской улице, на Печерске, Успенский собор, оперу.
В 1930 – 1940 годах для советской власти не было ничего святого. Именно положение и отношение к киевлянам во время оккупации города немцами иллюстративно очень говорит о коммунистической философии, когда советская власть просто уничтожала народ.
Что потерял Киев
По словам Третьяка, советскую оккупационную власть не останавливали ни историческая застройка, ни само население города. Взрывы начались 24 сентября, а пожары продолжались до 29 сентября. Никто не ожидал, что такое возможно в тылу.
"Разрушили много уникальных зданий. Например, самый большой дом, который был в Российской империи. Его построили в 1912 году на Институтской – это так называемый небоскреб Гинзбурга, который имел 12 этажей", – отметил историк.
Небоскреб Гинзбурга / Фото из википедии
Он добавил, что хотя после войны некоторые сооружения можно было восстановить, но этого не сделали.
Кирилл Третьяк о разрушении Крещатика 24 сентября 1941 года: смотрите видео