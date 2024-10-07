НАЗК подало до суду на партію "Європейська солідарність": яка причина

Національне агентство з питань запобігання корупції подало до суду на партію "Європейська солідарність". За його даними, партія перевела через купівлю облігацій 35 мільйонів гривень з держбюджету на свій рахунок.

НАЗК вважає це нецільовими витратами. Про це пише Рух "Чесно" із посиланням на висновок НАЗК.

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Що відомо про ситуацію навколо "Європейської солідарності"

У лютому 2024 року партія "Європейська солідарність" придбала облігації внутрішньої державної позики, а згодом продала їх. Пізніше ці кошти були виведені на поточний рахунок партії. Як наслідок, гроші державного фінансування втратили свій статус.

У висновку НАЗК зазначили, що перед купівлею "Європейська солідарність" зверталася в агентство, щоб те пояснило, чи можуть партії купувати так звані військові облігації. Проте, не дочекавшись відповіді, купила їх. Коли ж НАЗК відповіло, партія одразу ж продала облігації,

– додали у Русі "Чесно".

Також за даними НАЗК, у IV кварталі 2020 року "Європейська солідарність" отримала пожертви від осіб, доходи яких не відповідають розмірам цих внесків. Йдеться про 666,5 тисяч гривень.

Схожа ситуація із львівським та дніпропетровським осередками партії. У II кварталі 2020 року на їхні рахунки надійшло близько 290 тисяч гривень. Доходи "благодійників" також не відповідають розмірам внесків.

"У цих же регіонах близько 500 тисяч гривень задонатили люди, які вигравали державні та комунальні тендери на суму понад 50 прожиткових мінімумів. Внески подібними порушеннями були й звітах за інші роки, проте їхня сума була меншою", – додала команда Руху "Чесно".

Там також зауважили, що партія до цього часу надає поворотну фінансову допомогу громадській організації "Солідарна справа громад". Лише за 2023 році договорів було укладено на понад 86 мільйонів гривень. Частину коштів повернули на рахунки, а приблизно 30 мільйонів перевели у безповоротну допомогу.

Зауважте! Партії можуть витрачати гроші лише на здійснення своєї статутної діяльності. Витрати не за цільовим призначенням – підстава для припинення держфінансування партії. Але факт нецільового використання коштів може встановити лише суд.