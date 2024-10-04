У НАЗК повідомили, що нагороду вже виплатили відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року. Цікаво, що справа № 991/2197/22 розпочалася ще 2021 року.

Що відомо про людину, яка вперше отримала винагороду як викривач корупції

Викривач, який отримав винагороду, – чинний військовослужбовець, який у 2020 – 2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 мільйони гривень за дії в інтересах певного ТОВ,

– ідеться в повідомленні НАЗК.

Чоловік мав залучити фахівців, щоб провести позаплановий внутрішній аудит виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Тоді компанія отримала би повну оплату у понад 400 мільйонів гривень за облаштування спецоб’єкта та могла би претендувати на майбутні договори з Міноборони.

НАБУ відреагувало на заяву чоловіка та зареєструвало кримінальне провадження за статтею про пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювала процесуальне керівництво і підтримання обвинувачення у суді.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року. Фігуранту справи, колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони, призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 року. Але тоді суд відмов викривачу у винагороді, мовляв, він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду.

Викривач оскаржив зазначене рішення, і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.