Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило первую выплату обличителю коррупции. Выплата осуществлена в соответствии с решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 9 ноября 2023 года по делу № 991/2197/22.

Обличитель, который получил вознаграждение, - действующий военнослужащий, который в 2020-2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. В 2021 году он обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в котором сообщил, что ему предложили получение неправомерной выгоды в 24 млн грн за действия в интересах определенного ООО. Речь шла о привлечении специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита по полноте, качества и соответствия выполненных работ условиям контракта. Это позволило бы компании получить полную оплату в более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По данному факту НАБУ зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Процессуальное руководство и поддержание обвинения в суде осуществляла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу 24 марта 2023 года, назначив фигуранту - бывшему заместителю начальника одного из управлений Минобороны - наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Одновременно суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, мотивировав решение тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и поэтому не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал указанное решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату.

В соответствии со ст. 53-7 Закона Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Однако размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году. До сих пор суды приняли два положительных решения о выплатах, однако из-за отсутствия урегулированных процедур выплаты реальное исполнение судебных решений длительное время было невозможным.

"Национальное агентство придерживалось принципиальной позиции в этом вопросе, ведь отсутствие надлежащей правовой процедуры такой выплаты не должно влиять на возможность реализации права обличителя, гарантированного Законом. Именно поэтому НАПК совместно с Кабинетом Министров Украины, Государственной казначейской службой, Министерством финансов и Министерством экономики Украины активно работали в этом направлении. Сейчас имеем соответствующее решение и выплату первого вознаграждения. Это - фундаментальное событие для дальнейшего развития института разоблачения в Украине и формирования устойчивой культуры разоблачения. На очереди - следующий кейс", - отметил Председатель НАПК Виктор Павлущик.

Он пояснил, что первая в истории украинского института разоблачения выплата стала возможной благодаря изменению порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мероприятий по реализации антикоррупционных стратегий, подчеркнув, что вопрос урегулирования дальнейших выплат вознаграждения обличителям является приоритетным для НАПК.