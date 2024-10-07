НАПК подало в суд на партию "Европейская солидарность": какая причина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало в суд на партию "Европейская солидарность". По его данным, партия перевела через покупку облигаций 35 миллионов гривен из госбюджета на свой счет.

НАПК считает это нецелевыми расходами. Об этом пишет Движение "Честно" со ссылкой на заключение НАПК.

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Что известно о ситуации вокруг "Европейской солидарности"

В феврале 2024 года партия "Европейская солидарность" приобрела облигации внутреннего государственного займа, а затем продала их. Позже эти средства были выведены на текущий счет партии. Как следствие, деньги государственного финансирования потеряли свой статус.

В заключении НАПК отметили, что перед покупкой "Европейская солидарность" обращалась в агентство, чтобы то объяснило, могут ли партии покупать так называемые военные облигации. Однако, не дождавшись ответа, купила их. Когда же НАПК ответило, партия сразу же продала облигации,

– добавили в Движении "Честно".

Также по данным НАПК, в IV квартале 2020 года "Европейская солидарность" получила пожертвования от лиц, доходы которых не соответствуют размерам этих взносов. Речь идет о 666,5 тысяч гривен.

Похожая ситуация со львовским и днепропетровским отделениями партии. Во II квартале 2020 года на их счета поступило около 290 тысяч гривен. Доходы "благотворителей" также не соответствуют размерам взносов.

"В этих же регионах около 500 тысяч гривен задонатили люди, которые выигрывали государственные и коммунальные тендеры на сумму более 50 прожиточных минимумов. Взносы подобными нарушениями были и отчетах за другие годы, однако их сумма была меньше", – добавила команда Движения "Честно".

Там также отметили, что партия до сих пор оказывает возвратную финансовую помощь общественной организации "Солидарное дело общин". Только за 2023 году договоров было заключено на более 86 миллионов гривен. Часть средств вернули на счета, а примерно 30 миллионов перевели в безвозвратную помощь.

Заметьте! Партии могут тратить деньги только на осуществление своей уставной деятельности. Расходы не по целевому назначению – основание для прекращения госфинансирования партии. Но факт нецелевого использования средств может установить только суд.