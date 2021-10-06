Назвали імена 159 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту назвав 159 імен нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру в Києві восени 1941 року. Це лише перший список, який невдовзі доповнюватимуть.

Меморіальний центр розпочав збір доказів і свідчень, які розкривають правду про трагедію у Бабиному Яру. Наразі випустили першу частину розлогого дослідження щодо тих, хто вбивав українських євреїв 29 та 30 вересня 1941 року.

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Нові свідчення про вбивства євреїв у Бабиному Яру

Лише за два дні в Бабиному Яру розстріляли щонайменше 33 771 людину. У Меморіальному центрі відзначають: командири нацистських підрозділів, які вбивали людей, добре відомі історикам. Проте нова інформація детально описує біографії та свідчення командирів і рядових солдатів, які вбивали євреїв.

Щоб встановити кожного, хто був причетний або брав безпосередню участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Меморіальний центр Голокосту створив наукову робочу групу. Саме вона відкрила перших 159 нацистів, які брали участь у вбивстві.

Незважаючи на зізнання, докази та свідчення, які були надані ще в 1960-х роках деякими нацистськими солдатами, які скоїли вбивства, лише невелику частину з причетних судили за їхні страшні злочини,

– відзначають у центрі.

Це люди з усієї Німеччини й інших країн, що перебували під нацистським контролем. Їм було від 20 до 60 років. Переважна більшість після війни повернулася до нормального життя. Солдати, які здійснили розправу, дали свідчення на суді й були визнані невинними, за винятком небагатьох командирів та рядових.

159 імен злочинців, які встановив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр":

Густав Абеска, 28 років, народився в Гібау.

Горст Адріан, 31 рік, народився в Готі.

Освальд Альтендорф, 33 роки, народився у Штеттіні (сьогодні Щецін).

Отто Огюстен, 35 років, народився в Ратшедорфі.

Густав Ацподієн, 34 роки, народився у Фішгаузені.

Вільгельм Байєр, 37 років, народився в Трібшіці.

Франц Барт, 34 роки, народився в Паредлі.

Бернгард Бартник, 29 років.

Юліус Бауер, 31 рік, народився в Нюрнберзі.

Франц Бемель, 28 років, народився у Вільсдорфі.

Петер Беренс, 39 років, народився у Вільстері.

Вернер Беллман, 25 років, народився в Дрездені.

Алоїс Беранек, 28 років, народився в Лудіці.

Герман Берентсен, 27 років.

Мартін Бессер, 49 років, народився у Фойгцдорфі.

Георг Бідерманн, 35 років, народився в Берліні.

Пауль Блобель, 47 років, народився в Потсдамі.

Ернст Борде, 37 років, народився в Шюттеніці.

Артур Босс, 33 роки, народився в Петерсталі.

Вальтер Бостельман, 28 років, народився в Гамбурзі.

Вальтер Бетель, 33 роки, народився в Келлінгузені.

Йоганн Бройн, 30 років, народився в Гальгенгофі.

Вільгельм Бруннер, 37 років, народився в Шенвальді.

Еріх Бурдеска, 27 років, народився в Ротгаузені.

Куно Калсен, 29 років, народився у Вілстері.

Ернст Консе, 37 років, народився в Мюнхені.

Уго Частка, 39 років, народився в Ауерні.

Герберт Дегенгардт, 32 роки, народився в Табарці.

Ганс Дівок, 37 років, народився в Біліні.

Герман Данкер, 28 років, народився в Гамбурзі.

Курт Ебергард, 67 років, народився в Ротвейлі.

Рудольф Айзель, 34 роки, народився в Дюдероде.

Йоганн Ернст, 31 рік, народився в Мінден.

Карл Ешлер, 38 років, народився в Тетшені.

Вільгельм Фаренкрог, 35 років, народився у Васбузі.

Вільгельм Фішедік, 28 років, народився в Раде.

Фріц Форберг, 36 років, народився в Бранд-Ербісдорфі.

Генріх Фанк, 33 роки, народився в Бремені.

Макс Галле, 28 років, народився в Гайді.

Едмунд Гартнер, 39 років, народився в Габлонці.

Еріх Гослар, 26 років.

Бернгард Графхорст, 28 років, народився в Нордвальде.

Вальтер Гроссманн, 28 років, народився в Райхенберзі.

Егон Грюбл, 28 років, народився у Флохау.

Франц Галле, 33 роки, народився в Дессау.

Генріх Ганнібал, 51 рік, народився в Золінгені.

Курт Ганс, 30 років, народився в Бармен.

Август Гефнер, 29 років, народився в Меллінгені.

Георг Ган, 45 років, народився в Берліні.

Еріх Гартман, 30 років, народився в Шафбрюкке.

Отто Гауптман, 29 років, народився у Велнс-Шлоссі.

Еріх Гайдборн, 32 роки, народився в Берліні.

Еріх Гайтман, 32 роки, народився в Гамбурзі.

Гайнц Геленбройх, 35 років, народився в Дюссельдорфі.

Карл Генніке, 31 рік, народився в Ерфурті.

Віллі Герман, 30 років, народилася в Ландсберзі.

Курт Гікфанг, 33 роки, народився в Гайгендорфі.

Руперт Гірш, 38 років, народився в Унтеррайхенау.

Вальтер Гофман, 36 років, народився у Франкфурті-на-Майні.

Вільгельм Холі, 36 років, народився в Брюксі.

Георг Госбах, 20 років, народився в Гамбурзі.

Фріц Гефер, 30 років, народився в Шенеберзі.

Генріх Гун, 37 років, народився в Ганновері.

Антон Гюбнер, 33 роки, народився в Райхенберзі.

Ганс Гюттль, 36 років, народився в Кенігсберзі.

Адольф Янссен, 25 років, народився в Гьор-Гренцгаузен.

Адольф Джеле, 50 років, народився в Гаґгенау.

Фрідріх Джекельн, 46 років, народився в Горнберзі.

Едгар Йенчке, 27 років, народився в Ной-Уллерсдорфі.

Вільгельм Кайзер, 34 роки.

Альберт Кеметр, 30 років, народився в Регенсбурзі.

Річард Керль, 35 років, народився в Шонінгені.

Йозеф Клімт, 28 років, Друс.

Курт Найґґе, 43 роки, народився в Брауншвейгу.

Йоганн Коллер, 30 років, народився у Вахенцеллі.

Алоїс Кельдорфер, 36 років, народився у Відні.

Герберт Крамер, 31 рік, народився в Берліні.

Енгельберта Кройцер, 26 років, народився у Вюрцбурзі.

Ганс-Вальтер Крігер, 31 рік, народився в Берліні.

Генріх Крон, 29 років, народився в Піннеберзі.

Пітер Крегер, 29 років, народився в Ризі.

Вальтер Крумме, 34 роки, народився в Міндені.

Герман Ласс, 32 роки, народився у Вісмарі.

Антон Лауер, 38 років, народився в Нойнкірхені.

Ернст Ленгардт, 37 років, народився в Аусізі.

Георг Ляйхтман, 25 років, народився в Тошендорфі.

Мартін Лібер, 36 років, народився в Грунау.

Едуард Ліфка, 27 років, народився в Шаарі.

Едгар Лінд, 25 років, народився в Катаріненталі (Росія).

Герберт Лоос, 38 років, народився в Дрездені.

Отто Лоос, 28 років, народився в Катарінаберзі.

Франц Лоренц, 29 років, народився в Паршніці.

Йоганнес Люшен, 29 років, народився у Варденбурзі.

Герберт Май, 31 рік, народився в Гьорліц.

Вільгельм Маст, 37 років, народився в Ганновері.

Франц Маркс, 29 років, народився в Карлсдорфі.

Рудольф Массель, 28 років, народився в Пушвіці.

Пауль Матисик, 35 років, народився в Бохумі.

Людвіг Морер, 27 років, народився в Нюрнберзі.

Отто Мейєр, 27 років, народився в Гарбурзі.

Герман Мельманн, 27 років, народився в Альтшермбеку.

Альфред Мюллер, 43 роки.

Генріх Мюллер, 30 років, народився у Філіпсдорфі.

Йозеф Ніч, 32 роки, народився в Брюксі.

Еміль Носвіц, 36 років, народився в Габлонці.

Фелікс Обермаєр, 30 років, народився у Вурмансквіку.

Ганс фон Обстфельдер, 55 років, народився в Штайнбах-Галленберзі.

Евальд Патровський, 28 років, народився в Своєтіні.

Антон Пауель, 40 років, народився в Еулау.

Генріх Пайкерт, 28 років, народився в Бремергафені.

Георг Пфарркірхер, 39 років, народився в Аугсбург.

Вальтер Пльох, 31 рік, народився в Берліні.

Франц Покорни, 34 роки, народився в Каунові.

Альбін Пова, 28 років, народився в Лушиці.

Ліенгард Пухта, 30 років, народився в Гарбурзі.

Фрідріх Пушманн, 31 рік, народився в Альтгабендорфі.

Вільгельм Пюшль, 33 роки, народився в Брюксі.

Альфред фон Путткаммер, 59 років, народився в Ягові.

Вальдемар фон Радецкий, 31 рік, народився в Москві (Росія).

Отто Раш, 49 років, народився у Фрідріхсру.

Вальтер фон Райхенау, 56 років, народився в Карлсруе.

Фрідріх Рідель, 31 рік, народився в Ганновері.

Отто Рідель, 27 років, народився в Готшдорфі.

Александр Рісле, 33 роки, народився в Ганновері.

Франц Рошер, 28 років, народився в Шмідеберзі.

Рене Розенбауер, 52 роки, народився в Нюрнберзі.

Рудольф Рувель, 31 рік, народився в Берліні.

Йозеф Рьодіг, 28 років, народився в Стідрі.

Отто Шахтшнайдер, 27 років, народився в Гамбурзі.

Курт Шедель, 32 роки, народився в Глаухові.

Фрідріх Шен, 32 роки, народився в Петларнбранді.

Йоганнес Шейбмайр, 26 років, народився в Карлсруе.

Роберт Шиндлер, 27 років, народився в Кунцендорфі.

Геріберт Шлаг, 37 років, народився в Клоцше.

Отто Шлютер, 31 рік, народився в Гамбурзі.

Йозеф Шмідт, 34 роки, народився в Бухау.

Отто Шмідт, 52 роки, народився в Біркларі.

Генріх Шнайдер, 37 років, народився в Бергесгрюні.

Рудольф Шелер, 33 роки, народився в Хемніці.

Венцель Шеттнер, 41 рік, народився в Альтзаттелі.

Адольф Шуберт, 28 років, народився в Гербіці.

Крістіан Шульте, 29 років, народився в Кілі.

Густав Зенце, 36 років, народився в Райхенберзі.

Макс Штайнгойзер, 52 роки, народився в Герені.

Ернст Штайнке, 27 років, народився в Ноймюнстері.

Йозеф Суханек, 32 роки, народився у Вітковіці.

Франц Траутцль, 37 років, народився в Дуксі.

Віктор Трілл, 36 років, народився в Брюнні (Брно).

Август Ульріх, 46 років, народився в Кілі.

Франц Унсельд, 27 років, народився в Лопгаймі.

Гайнц Фогель, 20 років, народився в Зігмар-Штельцендорфі.

Франц Валлер, 36 років, народився в Бішофтейніці.

Фердинанд Вальш, 39 років, народився в Штангендорфі.

Карл Вандер, 40 років.

Курт Вернер, 28 років, народився в Гільдесгаймі.

Арнольд Віхерт, 24 роки.

Віктор Вітон, 31 рік, народився в Берліні.

Пауль Вьорцбергер, 33 роки, народився в Бенсгаузені.

Ганс Зентграф, 30 років, народився в Берліні.

Фрідріх Зіквольф, 48 років, народився в Байройті.

Річард Зінке, 37 років, народився в Дуксі.

Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати