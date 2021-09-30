Президент України підписав відповідний указ 29 вересня. Це трапилось у 80 роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру.
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Іллю Левітасу присвоїли звання Героя України
Згідно з указом президента, звання Героя України (посмертно) присвоїли за:
- визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України;
- збереження та вшанування пам'яті про трагедію Бабиного Яру;
- консолідацію українського суспільства;
- багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.
Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації,
– розповіли в ОП.
Також пояснили, що подання на присвоєння звання надійшло від Мінкульту напередодні 80 роковин трагедії Бабиного Яру.
Що відомо про життя та діяльність Іллі Левітаса
- Ілля Левітас народився 11 грудня 1931 року в Ташкенті. Згодом закінчив Київський державний інститут фізкультури та Київський державний педагогічний інститут .
- Був істориком, журналістом, педагогом, громадським діячем єврейського походження.
- Левітас автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема – 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Він написав понад 220 статей.
- У 1989 році він заснував Раду національних товариств України та першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке у 1992 році ввійшло до складу Єврейської ради України. Він очолював організації.
- Ба більше, він створив Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.
- Помер історик у Києві 4 серпня 2014 року.
- Саме Фонди "Пам'ять Бабиного Яру" та "Пам'ять жертв фашизму в Україні" присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тисячам осіб 13 національностей, які рятували євреїв від знищення.