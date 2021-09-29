Про це розповіла старша науковиця, співробітниця інституту історії НАН України Яна Примаченко. 29 – 30 вересня у 1942 році там знищили майже 34 тисячі євреїв.

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Чому у СРСР замовчували Голокост

За її словами, радянська влада у 1965 році почала культивувати перемогу, створювати культ великої перемоги. Довкола цього культу будувався концепт радянського народу.

Радянська влада не хотіла наголошувати на трагедії євреїв під час Другої світової війни. Це суперечило концепції радянського народу, яка власне вибудовувалась,

– резюмувала Примаченко.

Вона наголосила, що концепт радянського народу виключав можливість взагалі говорити про те, що є люди, які постраждати від нацистської окупації найбільше. Тобто Голокост у Радянському Союзі замовчувався цілком.

Крім того, як пояснила науковиця, тоді вже існувала держава Ізраїль. Між цією країною та Радянським Союзом були непрості відносини.

Водночас, зауважила Примаченко, пам'яті про Бабин Яр все ж прорвалась. У 1966 році відбувався стихійний мітинг. Він змусив радянську владу побудувати пам'ятник у Бабиному Яру.

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