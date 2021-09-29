Об этом рассказала старшая ученая, сотрудница Института истории НАН Украины Яна Примаченко. 29 – 30 сентября в 1942 году там уничтожили почти 34 тысячи евреев.

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Почему в СССР замалчивали Холокост

По ее словам, советская власть в 1965 году начала культивировать победу, создавать культ великой победы. Вокруг этого культа строился концепт советского народа.

Советская власть не хотела подчеркивать трагедию евреев во время Второй мировой войны. Это противоречило концепции советского народа, которая выстраивалась,

– резюмировала Примаченко.

Она подчеркнула, что концепт советского народа исключал возможность вообще говорить о том, что есть люди, которые пострадать от нацистской оккупации больше всего. То есть Холокост в Советском Союзе замалчивался целиком.

Кроме того, как пояснила ученая, тогда уже существовало государство Израиль. Между этой страной и Советским Союзом были непростые отношения.

В то же время, отметила Примаченко, память о Бабьем Яре все же прорвалась. В 1966 году проходил стихийный митинг. Он заставил советскую власть построить памятник в Бабьем Яру.

Яна Примаченко рассказала о трагедии Бабьего Яра: смотрите видео

Что еще стоит знать о трагедии в Бабьем Яру