Президент Украины подписал соответствующий указ 29 сентября. Это случилось в 80 годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру.
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Илью Левитасу присвоили звание Героя Украины
Согласно указу президента, звание Героя Украины (посмертно) присвоили за:
- выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур;
- сохранение и чествование памяти о трагедии Бабьего Яра;
- консолидацию украинского общества;
- многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.
Свой творческий и жизненный опыт Илья Левитас посвятил на общественных началах созданию форм и структур для развития и сохранения еврейской культуры в независимой Украине, чествованию памяти жертв Бабьего Яра, поиска и празднованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации,
– рассказали в ОП.
Также пояснили, что представление на присвоение звания поступило от Минкульта накануне 80 годовщины трагедии Бабьего Яра.
Что известно о жизни и деятельности Ильи Левитаса
- Илья Левитас родился 11 декабря 1931 года в Ташкенте. Впоследствии окончил Киевский государственный институт физкультуры и Киевский государственный педагогический институт.
- Был историком, журналистом, педагогом, общественным деятелем еврейского происхождения.
- Левитас автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в частности – 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Он написал более 220 статей.
- В 1989 году он основал Совет национальных обществ Украины и первую еврейскую всеукраинскую организацию – Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 году вошло в состав Еврейского совета Украины. Он возглавлял организации.
- Более того, он создал Фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до самой смерти.
- Умер историк в Киеве 4 августа 2014 года.
- Именно Фонды "Память Бабьего Яра" и "Память жертв фашизма в Украине" присвоили звание Праведника Украины и Праведника Бабьего Яра более 4 тысячам человек 13 национальностей, которые спасали евреев от уничтожения.