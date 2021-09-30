Президент Украины подписал соответствующий указ 29 сентября. Это случилось в 80 годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру.

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Илью Левитасу присвоили звание Героя Украины

Согласно указу президента, звание Героя Украины (посмертно) присвоили за:

выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур;

сохранение и чествование памяти о трагедии Бабьего Яра;

консолидацию украинского общества;

многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.

Свой творческий и жизненный опыт Илья Левитас посвятил на общественных началах созданию форм и структур для развития и сохранения еврейской культуры в независимой Украине, чествованию памяти жертв Бабьего Яра, поиска и празднованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации,

– рассказали в ОП.

Также пояснили, что представление на присвоение звания поступило от Минкульта накануне 80 годовщины трагедии Бабьего Яра.

Что известно о жизни и деятельности Ильи Левитаса