Не годують та знущаються: як чеченці вивозять українців з Маріуполя у фільтраційні табори

У тимчасово окупованому Маріуполі залишається значна кількість українців, які не встигли або не змогли завчасно виїхати в безпечне місце. Як наслідок, з'являються численні історії людей, яким довелося пройти через так звані фільтраційні табори окупантів та виживати на контрольованій ними території.

Нині виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну Україні територію неможливо. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу розповів мер міста Вадим Бойченко.

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"Зі школи примусово забрали чеченці"

Виїхати з багатостраждального Маріуполя можна лише у бік Росії, але і це важко. Люди можуть чекати місяцями, при тому, що вони зазнають катувань та принижень. Всі мешканці мають проходити так звану фільтрацію у спецтаборах. Наразі їх є чотири й всі вони розташовані поза містом.

Моя хрещена мати, наприклад, місяць чекала фільтрацію в бік Росії, бо сюди не випускали. Зі школи №56 її примусово забрали чеченці та привезли у Безіменний, де вона чекала на фільтрацію місяць. Потім вона доїхала до Ростова, потім до Естонії, а звідти в Україну,

– розповів Бойченко.

У Маріуполі змушують мешканців проходити так звану фільтрацію / Фото Anadolu Agenty

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Побиття та катування

Додамо, що за даними очільника американської місії в ОБСЄ, за численними свідченнями очевидців, фільтрація тягне за собою побиття та катування осіб, щоб виявити, чи мають вони хоча б найменшу лояльність українській державі.

Згідно з цими повідомленнями, тих, кого запідозрено у такій лояльності, переводять до так званої квазіреспубліки на Донеччині, де "на них чекає темна доля".

Що відбувається у фільтраційних таборах:

Людмила Денісова раніше повідомляла, що українці зазнають багатогодинних допитів. Російські військові перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців. Крім того, вони намагаються знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції.

Ті, хто пройшов фільтрацію, отримують відповідний папірець.

На кордоні з Росією людей також обшукують, перевіряють документи та речі.

Допити можуть тривати по кілька годин, а проводить їх ФСБ. Аналогічні процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

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