Не кормят и издеваются: как чеченцы вывозят украинцев из Мариуполя в фильтрационные лагеря

Во временно оккупированном Мариуполе остается значительное количество украинцев, которые не успели или не смогли заблаговременно выехать в безопасное место. Как следствие, появляются многочисленные истории людей, которым пришлось пройти через так называемые фильтрационные лагеря оккупантов и выживать на контролируемой ими территории.

Сейчас выехать из временно оккупированного Мариуполя на подконтрольную Украине территорию невозможно. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказал мэр города Вадим Бойченко.

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"Из школы принудительно забрали чеченцы"

Выехать из многострадального Мариуполя можно только в сторону России, но и это трудно. Люди могут ждать месяцами, при том, что они подвергаются пыткам и унижениям. Все жители должны проходить так называемую фильтрацию в спецлагерях. Сейчас их четыре и все они расположены вне города.

Моя крестная мать, например, месяц ждала фильтрацию в сторону России, потому что сюда не выпускали. Из школы № 56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала до Ростова, потом до Эстонии, а оттуда в Украину,

– рассказал Бойченко.

В Мариуполе заставляют жителей проходить так называемую фильтрацию / Фото Anadolu Agenty

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Избиения и пытки

Добавим, что по данным главы американской миссии в ОБСЕ, по многочисленным свидетельствам очевидцев, фильтрация влечет за собой избиения и пытки лиц, чтобы выявить, имеют ли они хотя бы малейшую лояльность украинскому государству.

Что происходит в фильтрационных лагерях:

Людмила Денисова ранее сообщала, что украинцы подвергаются многочасовым допросам. Российские военные проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Кроме того, они пытаются найти государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.

Те, кто прошел фильтрацию, получают соответствующую бумажку.

На границе с Россией людей также обыскивают, проверяют документы и вещи.

Допросы могут продолжаться по несколько часов, а проводит их ФСБ. Аналогичные процедуры проходят и украинцы, которые пытаются выехать в другие страны через оккупированный Крым.

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Согласно этим сообщениям, тех, кого заподозрили в такой лояльности, переводят в так называемую квазиреспублику в Донецкой области, где "их ждет темная судьба".