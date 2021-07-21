Не хотіли ризикувати відносинами з Німеччиною: США пояснили угоду про "Північний потік-2"
Джерело:24 канал
У Держдепі США пояснили, чому Штати уклали угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Мовляв, не хотіли ризикувати відносинами з ключовим союзником.
Так, адміністрація США вирішила не ризикувати. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.
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Будь-яка розумна людина вважала би, що санкції навряд чи зупинять "Північний потік-2". Тому, Адміністрація США вирішила, що за таких обставин не варто ризикувати підривом, істотним ускладненням наших двосторонніх відносин з нашим ключовим союзником (Німеччиною – 24 канал),
– сказав Прайс.
США й Німеччина домовились про "Північний потік-2"
США і Німеччина таки уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Країни домовилися, що Україна отримає гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу.
Домовленість обіцяють оприлюднити 21 липня. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла перші деталі.
- Зокрема, Німеччина буде добиватися продовження договору про транзит щонайменше на 10 років. Наявний договір чинний до 2024 року.
- Також Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію як зброю".
За словами Нуланд, якби США та Німеччина не домовилися, то для України це було б більш ризиковано, тому що газопровід вже побудований на 95%.Зверніть увагу! ЗМІ писали, що в адміністрації Джо Байдена начебто закликали українську владу утриматися від критики "Північного потоку-2". Однак в адміністрації Байдена частково спростували це.