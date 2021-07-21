Не хотели рисковать отношениями с Германией: США объяснили соглашение о "Северном потоке-2"

В Госдепе США объяснили, почему Штаты заключили соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Мол, не хотели рисковать отношениями с ключевым союзником.

Так, администрация США решила не рисковать. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга.

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Любой разумный человек считал бы, что санкции вряд ли остановят "Северный поток-2". Поэтому, Администрация США решила, что при таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двусторонних отношений с нашим ключевым союзником (Германией – 24 канал),

– сказал Прайс.

США и Германия договорились о "Северном потоке-2"

США и Германия таки заключили соглашение по "Северному потоку-2". Страны договорились, что Украина получит гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.

Договоренность обещают обнародовать 21 июля. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала первые детали.

В частности, Германия будет добиваться продления договора о транзите минимум на 10 лет. Существующий договор действует до 2024 года.

Также Берлин будет инициировать санкции против России, если она будет ограничивать поставки газа и "использовать энергию как оружие".

По словам Нуланд, если бы США и Германия не договорились, то для Украины это было бы более рискованно, потому что газопровод уже построен на 95%.