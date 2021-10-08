Не потрібно робити трагедію, – Веніславський про судову реформу

Верховний суд вирішив перевірити судову реформу, яку ініціював Володимир Зеленський, і відправив закон до Конституційного суду. Однак це не завадить реформі.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. За його словами, немає підстав не реформувати суд до рішення КС.

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"Не потрібно робити якусь трагедію з сьогоднішнього звернення Верховного суду до Конституційного суду. Це дійсно має вигляд активної протидії з боку суддівської влади реформуванню суддівської системи", – сказав Веніславський.

Веніславський: "Реформу продовжать"

Нардеп вважає, що такі дії природні, бо завжди та система, яку намагаємось реформувати, чинить опір. Однак жодних підстав не виконувати норми закону, який оскаржили у Конституційному суді України до вердикту КС точно немає.

Думаю, що вкінці жовтня делегують представництво від Ради суддів до Етичної ради й вона почне свою роботу. Жодним чином звернення до Конституційного Суду не зупинить процесу,

– сказав Веніславський.

Він розповів, що дуже важко передбачити, коли буде рішення КС. Це може зайняти від кількох місяців і до року.

"Попри супротив судової влади реформу продовжать. Немає міфічної загрози участі міжнародних експертів державному суверенітету", – додав Веніславський.

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