Не нужно делать трагедию, – Вениславский о судебной реформе

Верховный суд решил проверить судебную реформу, которую инициировал Владимир Зеленский, и отправил закон в Конституционный суд. Однако это не помешает реформе.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его словам, нет оснований не реформировать суд до решения КС.

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"Не нужно делать какую-то трагедию из сегодняшнего обращения Верховного суда в Конституционный суд. Это действительно выглядит как активное противодействие со стороны судебной власти реформированию судебной системы", – сказал Вениславский.

Вениславский: "Реформу продолжат"

Нардеп считает, что такие действия природны, потому что всегда та система, которую пытаемся реформировать, сопротивляется. Однако никаких оснований не выполнять нормы закона, который обжаловали в Конституционном суде Украины вердикту КС точно нет.

Думаю, что в конце октября делегируют представительство от Совета судей к Этическому совету и он начнет свою работу. Никоим образом обращение в Конституционный Суд не остановит процесс,

– сказал Вениславский.

Он рассказал, что очень трудно предсказать, когда будет решение КС. Это может занять от нескольких месяцев до года.

"Несмотря на сопротивление судебной власти реформу продолжат. Нет мифической угрозы участия международных экспертов государственному суверенитету", – добавил Вениславский.

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