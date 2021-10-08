Експертка "Центру протидії корупції" Галина Чижик в ефірі 24 каналу запевнила, що не варто чекати позитивного рішення від КСУ і цього разу. Попри це, судова реформа точно не порушує Конституцію.

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"Створення Етичної Ради та залучення до неї міжнародних експертів Конституцію не порушує. Немає жодної такої норми. Однак це неважливо для КСУ", – наголосила Чижик.

Ми вже неодноразово мали змогу побачити, що КСУ не переймається правами українців чи нормами Конституції. КСУ ухвалює рішення на догоду суддівській мафії, олігархів і часто навіть зовнішньому агресору,

– заявила експертка ЦПК.

Чижик: Тягнуть час для КСУ

Вона вважає, що судді бояться втратити контроль над Вищою радою правосуддя, адже це "ключик до всієї судової системи".

"Я переконана, що Рада суддів не має наміру номінувати свої представників до Етичної Ради. Їхнє завдання – потягнути час до того, поки КСУ не визнає реформу незаконною", – зазначила Чижик.

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