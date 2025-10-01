Не працювали кілька станцій: у Київському метрополітені змінювали рух потягів
- 1 жовтня у Києві червона гілка метро працювала з обмеженнями: потяги курсували зі змінами.
- Дві станції не приймали пасажирів, а працювали лише як укриття до відбою тривоги.
У Києві змінювали рух червоною гілкою метрополітену вранці 1 жовтня. Для людей деякі станції працювали лише в режимі укриття.
Які були зміни в русі метро в Києві 1 жовтня?
Повідомляється, що на невизначений час у вівторок, 1 жовтня, поїзди здійснювали рух "червоною" лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
Відповідно, станції "Арсенальна" та "Хрещатик" не приймали пасажирів, а працювали лише в режимі укриття.
Після відбою тривоги в Києві, о 08:53, метрополітен поновив нормальний режим роботи та рух поїздів на відкритих ділянках.
Жителів та гостей столиці під час повітряної тривоги закликають перебувати в укритті. Небезпека через загрози обстрілу може повторюватися впродовж дня.
Що відомо про атаку по Україні 1 жовтня?
- Під основним ударом вночі був Харків та район. Ворог вдарив по громаді КАБами і балістикою. Відомо про 6 поранених жителів та зруйновані приватні будинки.
- Через атаку росіян ППО працювала в Київській області. Про наслідки для регіону наразі не повідомлялося.
- Загалом атака дронами по Україні тривала з вечора 30 вересня до ранку 1 жовтня.