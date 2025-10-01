Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Які були зміни в русі метро в Києві 1 жовтня?

Повідомляється, що на невизначений час у вівторок, 1 жовтня, поїзди здійснювали рух "червоною" лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Відповідно, станції "Арсенальна" та "Хрещатик" не приймали пасажирів, а працювали лише в режимі укриття.

Після відбою тривоги в Києві, о 08:53, метрополітен поновив нормальний режим роботи та рух поїздів на відкритих ділянках.

Жителів та гостей столиці під час повітряної тривоги закликають перебувати в укритті. Небезпека через загрози обстрілу може повторюватися впродовж дня.

Що відомо про атаку по Україні 1 жовтня?