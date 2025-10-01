Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Какие были изменения в движении метро в Киеве 1 октября?

Сообщается, что на неопределенное время во вторник, 1 октября, поезда осуществляли движение по "красной" линии метро от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Соответственно, станции "Арсенальная" и "Крещатик" не принимали пассажиров, а работали только в режиме укрытия.

После отбоя тревоги в Киеве, в 08:53, метрополитен возобновил нормальный режим работы и движение поездов на открытых участках.

Жителей и гостей столицы во время воздушной тревоги призывают находиться в укрытии. Опасность из-за угрозы обстрела может повторяться в течение дня.

