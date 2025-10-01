Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Какие были изменения в движении метро в Киеве 1 октября?
Сообщается, что на неопределенное время во вторник, 1 октября, поезда осуществляли движение по "красной" линии метро от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
Соответственно, станции "Арсенальная" и "Крещатик" не принимали пассажиров, а работали только в режиме укрытия.
После отбоя тревоги в Киеве, в 08:53, метрополитен возобновил нормальный режим работы и движение поездов на открытых участках.
Жителей и гостей столицы во время воздушной тревоги призывают находиться в укрытии. Опасность из-за угрозы обстрела может повторяться в течение дня.
Что известно об атаке по Украине 1 октября?
- Под основным ударом ночью был Харьков и район. Враг ударил по общине КАБами и баллистикой. Известно о 6 раненых жителях и разрушены частные дома.
- Из-за атаки россиян ПВО работала в Киевской области. О последствиях для региона пока не сообщалось.
- В целом атака дронами по Украине продолжалась с вечера 30 сентября до утра 1 октября.