Небезпеки не було, – викладач, який не зупинив лекцію під час стрілянини в Пермі

У Росії в Пермському університеті 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив стрілянину по людях. Під час цього викладач Олег Сиромятников продовжив вести лекцію, а 21 вересня пояснив, що "небезпеки не було".

Мовляв, її "й бути не могло". Про це розповів сам викладач, коментуючи свої дії.

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Викладач розповів, чому продовжував пару під час стрілянини у Пермі

Сиромятников пояснив, що продовжував вичитувати матеріал заняття тому, що студентам на його парі нічого не загрожувало. А сам він – експрацівник міліції.

За словами Олега Сиромятникова, після повідомлень про надзвичайну подію він закрив металеві двері в аудиторію. Далі – продовжив "пошепки диктувати" лекцію. Пригадав, що найстаранніші студенти навіть конспектували "на стільчиках".

Паніку підняли, дітей почали евакуювати бігом. Навіщо бігом? Залишити б в аудиторіях, попрацювали б. Реальної небезпеки ніякої не було і бути не могло,

– заявив чоловік.