Неофіційні заробітки чи доплати: звідки у "слуги" Клочка 20 мільйонів гривень

Мама "Слуги народу" Андрія Клочка Наталія одразу після заходу сина у Верховну Раду зі звичайної київської пенсіонерки перетворилася на київську пенсіонерку з купою землі, нерухомості й Tesla Model X. Одразу як Клочко став депутатом, 70-річна жінка почала скуповувати дороге майно.

Забіг із закупівель стартував у Блиставиці – приблизно 25 кілометрів від Києва. Наталія Клочко придбала у липні 2020 року 24 сотки землі біля елітних маєтків.

До теми Я повнолітня людина, – "слуга народу" Клочко відреагував на мільйони його мами

Садове товариство, яке продавало ділянку, порожню територію без комунікацій за сотку просило від 3200 тисячі доларів. Якщо орієнтуватися на цю ціну, то ділянка матері нардепа мала б коштувати майже 2 мільйони гривень.

Будинок під Броварами

Хоч Блиставиці будинку немає, але є під Броварами. У 2021 у Наталії Клочко з'являється таунхауз на 150 квадратів. Ймовірно мовиться про будинок на ділянці "Вава вілладж таун". Він найбільший і схожий на оформлену квадратуру.

Ціна там сягають 2 мільйонів гривень. На фейсбук-сторінці містечка за подібні, але менші таунхаузи просять 66 тисяч доларів.



Блиставиця / Скриншот з відео



Ймовірний будинок матері Клочка / Скриншот з відео

Жінці пощастило

Останні надбання матері Клочка у Києві – ЖК "Рів'єра". Поряд метро, вихід до пляжу на Дніпрі. Хоча, можна було б зупинитися на "це вже Київ", бо це означає, що за кожен квадрат з вас попросять не менше тисячі доларів. Це ще якщо пощастить.

Жінці пощастило. У серпні в неї тут з'явилися одразу 2 квартири, а також маленьке приміщення. Можливо, комора. Одне помешкання скромніше – 68 квадратів, друге – 200 квадратів.

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Квадрат там коштує приблизно 35 тисяч гривень. Таку вартість озвучує відділ продажів. Якщо об'єднати ці квадрати, а далі помножити на вартість кожного, то бачимо, що це добро мало б обійтись матері нардепа майже в 9,5 мільйонів.

Tesla Model X 2016 року теж записана на матір Клочка. З рук таку можна придбати за 1,2 мільйона гривень.

Як відреагували "слуги"

Перша думка, коли це все побачили, була, що нардеп за мільйони невідомого походження скуповує все і записує на маму. Це аж до нудоти традиційна звичка українських депутатів. Сам нардеп заперечив це й сказав питати в його матері, хто ж фінансує її.

Після розголосу ситуації про мільйонні закупки матері нардепа, Клочко відреагував і написав великий пост у фейсбуці. Зазначив, що він тут ні до чого, а гроші в матері могли з'явитися завдяки сестрі та її чоловікові.

Згодом відреагували й в "Слузі народу". Сказали, що крім поста у фейсбуці, інформації не мають.

Розбагатіла й сестра "слуги"

Однак нардеп Клочко всім збрехав, коли заперечував стосунок до грошей його членів родини. Сестра народного депутата теж, як і мама, почала обростати дорогою нерухомістю після того, як він потрапив у парламент.

Сестру депутата звати Олена Грузіцька. Вона у серпні 2021 року купила 2 квартири в тому ж ЖК "Рів'єра" на березі Дніпра, де того ж дня теж 2 помешкання придбала мама. Чи мамі. Щоправда, трохи меншого розміру, але за ціною від забудовника вони мали б коштувати десь приблизно 4 мільйонів гривень.



Сестра Клочка / Скриншот з відео

Взагалі жінка, здається, навмання купляє нерухомість. Крім 2 київських квартир вона також нещодавно стала власницею помешкання в ЖК "Баварія" у Крюківщині біля столиці.

"Баварія" – це ЖК бізнес-класу. На сайті пишуть, що квадратний метр коштує 17,5 тисяч. Це ще плюс майже мільйон до загальних витрат.

Також квартиру сестра нардепа нещодавно купила на Троєщині. Це трикімнатне помешкання на 100 квадратів на Драйзера. На сайтах з продажу нерухомості ціни на житло такої ж площі з ремонтом в цьому ж будинку – від 2,5 мільйонів гривень.

Офіційно у сестри – ніякого бізнесу

Якщо додати до активів мами ще й активи сестри Клочка, то отримаємо 20 мільйонів гривень. І це все за 2 роки.

З сестрою у Клочка значно більше спільного, ніж він хоче показати. Вона на її чоловік Сергій Грузіцький їздять на старому та бюджетному автомобілі.

Клочко заявив, що його сестра має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Тому вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без допомоги та згоди нардепа.



Справжні автомобілі Грузіцьких / Скриншот з відео

Офіційно у сестри Клочка немає ніякого бізнесу. Вона навіть ФОПом не реєструвалася. Жінка є найманим працівником стоматологічної клініки з "ГранАте-клінік" з дуже скромним заробітком – по 9 тисяч гривень на місяць. Ще по 1 300 гривень на місяць Грузіцька отримує від іншої стоматологічної компанії.

Клочко ж розказує про мільйони й успішний бізнес, але в реальності ані бізнесу, ані мільйонів у сестри немає. Принаймні, офіційно в неї ні того, ні іншого. Нардеп згадував і чоловіка сестри.

У чоловіка сестри – зарплата менеджера

Сергій Грузіцький теж власного бізнесу не має, а працює в компанії Profilco, що виробляє алюмінієві профілі. Річ потрібна, але офіційних надприбутків Грузіцькому це не приносить.

Його офіційна зарплатня тягне на зарплату рядового менеджера – приблизно тисячу доларів на місяць. Інших офіційних доходів ні в сестри нардепа, ні в її чоловіка немає.

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Можна порахувати, що у 2018 році сестра Клочка та її чоловік заробили на двох 325 тисяч гривень. У 2019 році – 330 тисяч. Торік – 380 тисяч гривень.

Не вистачає цих доходів за 3 роки навіть на Теслу, яку нібито сестра презентувала мамі. Не кажучи вже про масове скуповування нерухомості. Тут підозри вже підійшли до критичної точки. За останні 10 років доходи родини не дають жодного натяку на мільйонні заощадження.

Клочко й далі виправдовується через сестру

Нардеп, виправдовуючи свіжі дорогі активи матері, скидає все на родину сестри, офіційні доходи якої не те що не дотягують, а навіть наблизитися до цих активів не можуть. Або ж мільйони гривень ходять в конвертах десь в підвалах стоматологічної клініки чи на складах алюмінієвими виробами, або нардеп нахабно обманює всіх.

Якщо перший випадок, то це ухилення від податків і зацікавитись має податкова. У другому "Слугам народу" таки доведеться щось робити зі своїм членом.

Клочко почав заперечувати й розповів, що мама з сестрою продала помешкання на Троєщині, і купили інші – додавши власні накопичення та подарунок, який депутат зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах.

Клочко про продаж нього відзвітував в одній з декларацій. Ціна угоди склала 750 тисяч гривень. Мабуть, ці гроші й варто вважати "його подарунком".

Дуже шкода, що через мою політичну діяльність, статус народного депутата і голови комітету мої батьки отримали хвилю негативу і безпідставних звинувачень на свою адресу,

– сказав депутат.

Питання, звідки ж тоді могли взятися всі ці мільйони, залишається відкритим. Є кілька припущень. І жодне Клочку не сподобається.

Які версії доходів

Припущення перше. Сестра і її чоловік десь раптово почали отримувати купу грошей і возити їх в багажнику старого автомобіля. Це не дуже реалістично.

Припущення друге. Це офіційно зароблені та задекларовані гроші самого нардепа. Однак навіть сам Клочко цей варіант не вважає варіантом.

Припущення третє. Це можуть бути неофіційно зароблені та незадекларовані гроші нардепа, бо Клочко ж не просто потрапив в парламент. Він потрапив в дуже жирний комітет – Комітет державного будівництва.

Сам депутат казав, що входить туди, бо має "великий досвід". Тому одразу й очолив цей комітет. Це важлива посада і важливий напрямок, бо тобою одразу, автоматично починають цікавитися і великі забудовники, і чиновники, і взагалі всі ті, хто турбується про будівництво і земельні ділянки.

Клочко дружить із забудовниками

Ірина Федорів – редакторка сайту "Руху "Чесно". Вона відома своєю дуже войовничою позицією до безконтрольного дерибану і забудови земель під Києвом. Найбільше переймається так званим Біличанським лісом, де активісти тягаються із забудовниками вже десятиріччя.

Ліс знаходиться на території селища Коцюбинське, яке територіально ближче до Києва, але яке координує сусідній Ірпінь, який свої ліси за часи мерства Володимира Карплюка вже практично дорубав під забудову і взявся шукати нові землі для освоєння.

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Федорів каже, що проблему теоретично могло б вирішити приєднання селища до Києва. Це обговорювали давно і на всіх рівнях. Останнє слово мало бути за комітетом Клочка, але рішення тягнеться і до сьогодні. За словами Федорів, Клочко почав дружити з забудовниками.

Цей варіант підходить для пояснення походження "лівих" мільйонів. Є ще четверте припущення. Чомусь саме воно здається найбільш реалістичним.

Найреалістичніша гіпотеза

Нардепи зазвичай не живуть лише з офіційної зарплатні. Так говорять інсайдери, пишуть ЗМІ, цим діляться і самі нардепи. Мовиться про щомісячні доплати від Офісу Президента: за правильні голосування, хорошу поведінку, та хоча б просто щоб не розбіглися остаточно зі "Слуги народу" по різних олігархах.

Логічно припустити, що фонд цих доплат не формується з кишені президента чи, прости Господи, керівника його Офісу. Це частково гроші тих самих олігархів, проти яких "слуги" нібито активно ведуть боротьбу, частково "подяки" від учасників "Великого будівництва", які отримують мільярдні державні підряди.

Журналісти Bihus.Info анонімно поспілкувалися з кількома знайомими депутатами від "слуг", щоб зрозуміти, про які суми мовиться. Виявилося, що це неоднакова "ставка" для всіх. Доплата залежить від багатьох факторів і "корисності" окремого нардепа для Банкової. Тому назвали суми в межах від 20 до 50 тисяч доларів на місяць.

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Якщо виводити щось середнє, то виходить приблизно 400 тисяч на рік. За 2 роки – майже мільйон доларів. Майже стільки, скільки родина Клочка інвестувала в нове й дороге.

Яке б з припущень не виявилося правильним, маємо купу активів родини народного депутата, придбаних за мільйони абсолютно невідомого походження. У Національному агентстві з питань запобігання корупції, яке займається і моніторингами способу життя посадовців, і перевіркою їхніх декларацій, зазначили, що закон передбачає 3 види відповідальності за декларування неправдивих відомостей:

дисциплінарну;

адміністративну;

кримінальну.

Відповідальність залежить від розміру неправдивих відомостей зазначених у декларації. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко обіцяв, що коли злочин доведуть, то нардепа таки виключать з фракції. Цікаво, чи вистачить їм вищенаведених доказів.

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